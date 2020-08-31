Yıldız ürünleri 4 milyar tüketiciyle buluşuyor

31 Ağustos 2020

Yıldız Holding, aslında Londra merkezli pladis’i kurmadan önce de Türkiye’nin en global grupları arasındaydı. Ürünleri dünyanın hemen hemen tüm coğrafyalarında satılıyor, 1999’da Suudi Arabistan Cidde’de başlayan yurt dışı üretim hamlesi değişik ülkelerde devam ediyordu.

Türkiye özel sektörünün yurt dışı atılımları içinde belki de en büyük gurur kaynağı olan Godiva satın alınması yapılmış, 2007’de ABD’li Campbell Soup ile el sıkışılmıştı. Yanı sıra United Biscuits ve Mac Vities satın almaları gerçekleşmiş, ayrıca Japonya’dan, Danimarka’ya ABD’ye uzanan değişik ülke özel sektörü ile ortaklıklara imza atılmıştı.

Peki, 2016’da İngiltere Londra merkezli kurulan Pladis ile amaçlanan neydi? Öncelikle bu operasyonla Yıldız Holding’in global alandaki faaliyetlerin kurumsallaşması noktasında önemli bir adımın atıldığını söyleyebiliriz. Bugün dünya genelinde 4 milyar tüketiciye ulaşan Yıldız Holding, Godiva, United Biscuits ve Ülker'i pladis çatısı altında birleştirdi. O tarihte Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı olan Murat Ülker’in ifadesiyle grup, pladis ile global yolculuğunaa emin adımlarla devam etti.

1944 yılında Eminönü Nohutçu Han’da iki kardeşin girişimleri ile temelleri atılan (Sabri ve Asım Ülker) Yıldız Holding, 1965’te yıllarca faaliyet yürütecekleri Topkapı fabrikasını hizmete açtı. 1970’te ilk kez olarak İstanbul dışına çıktı ve Ankara’da Anadolu Gıda’yı kurdu. 1972 yılında ilk çikolata üretimine imza atan grup, 1989 yılında tüm faaliyet birimlerini Yıldız Holding çatısı altında topladı. İlk yurt dışı üretimini de Suudi Arabistan’ın Cidde kentine 1999’da gerçekleştiren Yıldız Holding, yukarıda da bahsettiğimiz gibi Godiva satın almasının ardından küresel arenada önemli yatırımlar ve satın almalar yaptı. Yıldız Holding CEO’su Mehmet Tütüncü, “2019’da çift haneli büyüme göstererek yılı 65 milyar TL’yi aşan bir ciroyla kapatmıştık. Başta atıştırmalık olmak üzere gıda ve perakende işlerimizi odağımızda tutarak büyümeyi sürdüreceğiz” diye konuştu.

Yıldız Holding 12 ise pladis 5

Murat Ülker, pladis’in tanıtım toplantısında iki kurum arasındaki karşılaştırmayı, “Yıldız Holding 12 ise pladis 5” şeklinde yapmıştı. Murat Ülker, uluslararası markaları, Godiva ve McVi-Tie’s’in üretim üssünün Türkiye olacağını dile getirerek “Türkiye’nin üretim kapasitesini iki katına çıkaracağız. Tüm dünyadaki çikolata satışlarımızı iki kat büyüteceğiz.Bisküviyi yüzde 50 artıracağız. Godiva’nın marketlerde satılmasının önünü açacağız. Draje ve tabletlerini çıkaracağız.” diye konuşmuştu.