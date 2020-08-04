Yıldız’ı, Yıldızlar satın alıyor

04 Ağustos 2020

KERİM ÜLKER

Türkiye’nin en önemli sanayi şirketlerinden biri Yıldız Sunta MDF Orman Ürünleri Sanayi Tesisleri İthalat İhracat ve Ticaret AŞ’nin bir dönem İSO 500’ün daimi şirketlerinden olan ve 2018’de 253’üncü şirket olarak dikkat çeken ekonomik sorunlar nedeniyle 2019’da konkordato ilan eden Yıldız Sunta, 6 Mayıs 2019’da 645 çalışanıyla yollarını ayırmıştı. Yaşadığı ekonomik darboğazdan kurtulamayan şirket için çözüm yine sektörden geldi.

İzmit’te üretim yapan Yıldız Sunta MDF’yi sektörün bir diğer önemli oyuncusu olan Yıldız Entegre alıyor. Yıldız Entegre’nin sahibi olan Yıldızlar Yatırım Holding, konkordato ilan eden Yıldız Sunta için resmi kurumlara başvurusunu yaptı.

Anlaşma sağlanırsa her ikisinin sahibi de Yıldız Ailesi üyesi yani akraba olan Yıldız Sunta’nın bir kısmı veya çoğunluğu Yıldızlar Yatırım Holding’e satılacak.

Göz göre göre kepenk indirdi

1976 yılında Gaziantep'te Anonim Şirket olarak kurulan Yıldız Sunta, 1998 yılında Kocaeli'de üretime başladı.

Sektörde bir dönem yüzde 20’lik pay alan şirketin sahibi Ahmet Yıldız, yaşanan ekonomik krizin üzerine kalp krizi geçirmiş ve hastaneye kaldırılmıştı.

Yıldız bu süreçte, “Ahmet Yıldız olarak benim artık dayanacak gücüm kalmadı, işçinin mağdur olmasına da yüreğim el vermiyor. Hükümetten destek alamadık, bu sebeple tüm işçilerimizi işten çıkarmak zorunda kalıyoruz. Eğer toparlarsak söz veriyorum önce çıkardığımız işçilerimizi geri alacağız” açıklamasında bulunmuştu.