Yıldızlar Yatırım, bu yıl 200 milyon dolarlık yatırım hedefliyor

Yıldızlar Yatırım Holding, yeni yılda Yıldız Entegre, Yıldız Demir Çelik ve İGSAŞ kapsamında toplam 200 milyon dolara yakın yatırım planlıyor.

Holding açısından 2020 değerlendirmelerini ve 2021'e ilişkin beklentilerini paylaşan Yıldızlar Yatırım Yönetim Kurulu Üyesi Hakkı Yıldız, yatırımın kendileri için öncelikli konulardan biri olduğuna dikkat çekti. Zor günlerde dahi yatırım iştahını hiçbir zaman yitirmeyen bir grup olduklarını söyleyen Yıldız, "Bunu da özellikle son 10 yıllık dönemde farklı süreçlerde ortaya koyduk. 2021'e de öngörülen tüm belirsizliklere rağmen çok önemli bir yatırım bütçesiyle girdik." diye konuştu.

Orman ürünleri alanında, Yıldız Entegre'nin geçen yıllarda ilk yurt dışı üretim yatırımı olan Romanya tesisini devreye aldığını hatırlatan Yıldız, buradaki üretim süreçlerinin devam ettiğini söyledi. Yıldız, satın alma yoluyla 2018'de grup bünyesine katılan Slovenya'daki tesisle ilgili zamanlamayı bir miktar ötelediklerinden bahsederek, buradaki yatırıma özellikle Batı Avrupa'daki ekonomik aktivite düzeldikten ve arz-talep dengeledikten sonra devam edeceklerini bildirdi.

ABD'de kapı paneliyle ilgili bir yatırımı da gündemlerine aldıklarını aktaran Yıldız, şunları kaydetti: "Bu konuyla ilgili ABD'de şu anda fizibilite çalışmalarımız devam ediyor. Burada sıfırdan bir yatırım yapma konusunda istekliyiz. Rusya yatırımı konusu da salgın nedeniyle ötelenen konulardan bir diğeri. Burada yapacağımız tüm fizibilite araştırmaları ve fiziki çalışmaları salgın nedeniyle gerçekleştirmekte sıkıntılar yaşadık ama bu da canlılığını koruyan bir yatırım planı. Yıldız Entegre'de yurt dışı faaliyetleri için konsolide olarak 65 milyon dolarlık bir yatırım planımız olacak. Ayrıca salgın gibi olası zorluklarda tedarik zincirinde yaşanan sıkıntıların önüne geçmek için de ham madde tedariki kapsamında, üretimde kullandığımız kimyasalların grubumuz bünyesinde üretilmesi konusunda da çalışmalarımız devam ediyor. Bunlarla birlikte, Yıldız Entegre'nin yurt içindeki pazar payını artıracak bir satın alma da yine 2021 gündemimizdeki konulardan biri."

"İkinci galvaniz hattı ile üretim kapasitemiz 900 bin tona çıkacak"

Yıldız Demir Çelik tarafında yatırımın devreye girmesinin ardından 2,5 yıl geçtiğini ifade eden Yıldız, kısa zaman içerisinde pazarda çok güzel bir yer edindiklerini söyledi. Yıldız, kapasite kullanımını da yüzde 80'e taşıdıklarını dile getirerek, bunun da yeni bir hat yatırımını zorunlu kıldığını belirtti.

Üç ay önce, ikinci bir galvaniz hattı yatırımına onay verdiklerini anımsatan Yıldız, "2021'in son çeyreğinde bu hattın devreye girmesini bekliyoruz. Bu hattın devreye girmesiyle birlikte 600 bin tonluk mevcut üretim kapasitemizi 900 bin tona taşıyacağız. Katma değerli üretim hacmimizi ciddi oranda artıracak bu yatırım Yıldız Demir Çelik'in yıllık cirosunu da yüzde 40-45 seviyesinde yukarı çekecek. Bu hat için şu anki öngörülen yatırım bedeli 80 milyon dolar. 2021'deki demir çelik adına en büyük yatırımız olacak." dedi.

İGSAŞ tarafında potasyum nitrat ve nitrik asit yatırımlarının ardından İskenderun bölgesinde bir kompozit gübre yatırımı yapmak için çalışmalarını sürdürdüklerini kaydeden Yıldız, bununla ilgili arazi çalışmalarının bittiği bilgisini verdi. Yıldız, makine üreticilerinden teklifleri aldıklarını belirterek, 2021'in ilk yarısında başlamak istedikleri bu yatırımın yaklaşık 45 milyon dolar olacağını ifade etti.

Üç sektörde de yatırıma devam ettiklerini yineleyen Yıldız, "Toplam üç şirketimizde 200 milyon dolara yakın bir yatırım planımız mevcut. Biz yurt dışında yatırıma çok hevesli bir grubuz. Ülkemizin bayrağını yurt dışında dalgalandırmak, doğru projelerle Yıldızlar Yatırım Holding'in küresel rekabet gücünü artırmak bizim için öncelikli konulardan biri ama salgının getirdiği olumsuzluklar yüzünden buradaki somut yatırımlarımızı 2022'ye kaydıracak; 2021'de ise daha çok kendi ülkemizde yatırım yapacak şekilde planlamamızı yapıyoruz." dedi.

"Kayıpları biz üstlendik"

Yıldız, sanayici bir ailenin ferdi olarak iyi, kötü, kar ve zararı göz önüne alarak yola çıktıklarını, güneşli günler kadar yağmurlu günlere de hazırlıklı olduklarını dile getirdi. Bu süreçte çalışanların sıkıntı çekmesine asla izin vermediklerine vurgu yapan Yıldız, çalışanın alın terinin karşılığının bugüne kadar hep verildiğini, bunun da kendileri için namus borcu olduğunu söyledi.

Yıldız, holding olarak sürecin en başında itibaren personel çıkarmama kararı aldıklarını vurgulayarak, "Tesislerimizde bazı ünitelerimizi geçici olarak durdursak da kesinlikle kısa çalışma ödeneğinden faydalanmıyoruz. Burada iki sebep var. Hem çalışanlarımızın herhangi bir gelir kaybına uğramasını istemedik hem de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne yük olmamayı çok daha doğru bulduk. Yaşanan tüm maddi kayıpları grup olarak biz üstlendik. Bu yaklaşımımızı da süreç boyunca koruduk, bununla da gurur duyuyoruz. 2019 sonunda 4 bin 500 seviyesinde olan toplam çalışan sayımızı da bugün koruyoruz. 2021 ve ötesinde devreye alacağımız yeni yatırımlarla istihdamımızı gelecek dönemde artırmayı sürdüreceğiz." şeklinde konuştu.

Salgının en yoğun etkilediği sektörlerden birinin de sanayi olduğunu anlatan Yıldız, şöyle devam etti: "Biz Yıldızlar Yatırım Holding olarak 2020'ye yüzde 25 büyüme hedefiyle başladık. Yılın ilk çeyreğinde de bu hedefimizi yakaladık. Bütün grup şirketlerimizde ilk çeyreği bu seviyeye yakın, hatta bunun üzerine çıkan büyüme rakamlarıyla noktaladık. Sonrasında ise salgının getirdiği zorluklarla beraber ikinci çeyrekte bir miktar yavaşlamamız oldu. Tüm olağanüstü koşullara rağmen Nisan-Haziran döneminde de 2019'daki performansımızı korumayı başardık. Üçüncü çeyrekle birlikte ise ülkemiz ekonomisinde yaşanan büyüme bizim Topluluk şirketlerimize de yansıdı. Geldiğimiz noktada yıl sonunda ciromuzu yüzde 20 artırmayı başardık ve konsolide ciromuz yaklaşık 10 milyar lira seviyesinde gerçekleşti."