Yılın ilk yabancı yatırımı Modanisa ile geldi

14 Ocak 2019

Modanisa.com, dünyanın önemli yatırım fonlarının oluşturduğu bir konsorsiyum ile ortaklık için anlaşma imzaladı.

Türkiye’nin ilk uluslararası e-ticaret platformu olan Modanisa.com, dünyanın önemli finansal yatırımcılarından oluşan bir konsorsiyumdan yatırım almak için anlaşma imzaladı. Şirketin azınlık hissesinin Dubai merkezli Wamda Capital ve dünyanın önemli yatırım bankalarından Goldman Sachs’a satışı için Rekabet Kurumu’na başvuruda bulunuldu. Anlaşmaya göre, şirketin çoğunluk hissesi ve yönetimdeki söz hakkı Türk ortaklarda kalacak.

Yeni yatırımla dünya markası olma yolunda önemli adımlar atacaklarına işaret eden Modanisa Yönetim Kurulu Başkanı Kerim Türe, “Bir yandan e-ticaret ve lojistik altyapımızı güçlendirirken diğer yandan Türkiye’den daha fazla üretici ve markayı dünya ile buluşturma imkanına kavuşacağız” şeklinde konuştu.

Bununla birlikte, İstanbul’u dünyada modest giyim olarak adlandırılan muhafazakâr giyimin önemli merkezlerinden biri haline getirmeyi hedefleyen Modanisa.com, Avrupa ve Ortadoğu’da kuracağı lojistik merkezleri ile Türkiye’den gönderdiği ürünlerini maksimum 3 günde tüm dünyaya ulaştırabilecek.

"Türkiye ekonomisinin dinamizmine ve Modanisa’ya güveniyoruz"

Konsorsiyum üyesi, Wamda Capital yönetici ortaklarından Khaled Talhouni, dünyanın en büyük 20 ekonomisi arasında yer alan Türkiye’nin ekonomik potansiyelinin yatırım kararını almada etkili olduğunu söyledi. Talhouni, “Goldman Sachs ile birlikte bu yatırım kararını verdiğimiz için çok mutluyuz. Biz Modanisa’nın işine ilk yatırımı yapan ortaklardan biriyiz. Bu seferki yatırımımız, işini bölgemizin ötesinde, dünyaya açmış bir ekibin başarısına duyduğumuz inancın sonucunda gerçekleşiyor. Bu yatırım, Modanisa’nın işini büyütmeye devam ederek modest giyim konusunda dünyanın bir numaralı ismi olma hedefi için bir destektir” şeklinde konuştu.