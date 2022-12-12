Yılın İnovatif Maden Suyu Ödülü’nün sahibi Beypazarı oldu

Ödülü, Beypazarı Maden Suyu Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Ercan aldı. Kendi sektörlerinde inovasyona öncülük eden marka ve kurumlar ile birlikte ödülünü tüm Beypazarı Maden Suyu severler adına aldığını belirten Niyazi Ercan; “ Maden suyu tüketiminin artıp bir sofra içeceği haline gelmesiyle birlikte büyük boy şişeye dair tüketicimizden yoğun istek alıyorduk. Bu istek üzerine 0,75 litrelik premium yeni nesil şişelerimizle raflarda yer alma kararı aldık. Premium şişelerimiz maden suyu severlere dizaynıyla da görsel bir deneyim sunuyor. Önümüzdeki dönemlerde de inovasyon planlarımızı hayata geçirmeye ve tüketicilerimizle buluşturmaya devam edeceğiz. Teknolojik altyapının yanı sıra ürün yelpazemize yeni lezzetler katmak için trendleri takip ediyor, yeni nesil tatları maden suyu sağlığı ile birleştirerek halkımızın beğenisine sunmayı amaçlıyoruz.” dedi.