“Yıllardır süren mağduriyeti sona erdireceğiz”

İSTANBUL (DÜNYA)

Kartal Esentepe Mahallesi'nde bulunan ve 24 bloktan oluşan 301 daireli Akel Sitesi, 1. derece deprem bölgesinde bulunduğu gerekçesiyle kentsel dönüşüm kapsamında kat karşılığı taahhüttü ile 2014 yılında DKY İnşaat tarafından yıkıldı. 44 ayda tamamlanması planlanan proje, aradan 6 yıl geçmesine rağmen başlamadı. Çeşitli nedenlerle uzayan süreç, Akel Sitesi maliklerinin sık sık protesto gösterileriyle gündeme geldi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un devreye girmesiyle proje, 41 yıldır Ankara'da faaliyet gösteren ve yaklaşık 10 bin dairelik onlarca inşaatı tamlayan Neva Prestij Yapı'ya verildi. İstanbul'un uzlaşması tamamlanmış en büyük kentsel dönüşümüne başlanması amacıyla, 301 dairenin toplam 405 hak sahibinin tamamından imzalar toplandı. 6 ay içinde ruhsatı alınması planlanan proje, 24 ayda tamamlanarak daireler teslim edilecek.

“Elimizi taşın altına koyduk”

Neva Prestij Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Öztürk, binlerce insanın yıllardır yaşadığı mağduriyeti gidermek için en kısa sürede projeyi bitireceklerini ifade ederek, şöyle konuştu: "Şirketimiz 41 yıldır başta Ankara ve Bodrum başta olmak üzere birçok prestijli ve üst segment konutun yapımını üstlendi. Tüm projelerimizi söz verdiğimiz gibi zamanında teslim ettik. İstanbul’da daha önce herhangi bir projeye imza atmamıştık. Bu vesileyle Akel Sitesi hak sahiplerinin kangrene dönen mağduriyetlerini dinlediğimizde, böylesine önemli bir projeyi üstlenmek için elimizi taşın altına koymaya karar verdik. Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum ve Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in de desteğiyle uzlaşma sağladık. Mağdurlara evlerini teslim etmek için projenin yapımına kısa sürede başlayıp taahhüt ettiğimiz süre içinde bitireceğiz." dedi.

Öztürk, projenin 884 daire ve 30 dükkandan oluşacağını, kalan daireler ile dükkanların satışının ise Vizör Gayrimenkul tarafından gerçekleştirileceğini ifade etti.

“Mağdurların çalmadığı kapı kalmamıştı”

Akel Sitesi mağdurları 6 yıldır devam eden süreçte evlerinin tamamlanması amacıyla CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da aralarında bulunduğu birçok siyasi parti temsilcisiyle görüşmüş ve yardım istemişti. Yıkılan evlerinin önünde sık sık eylem yapan mağdurlar, son olarak çareyi Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a mektup yazmakta bulmuştu.

Akel Kooperatifi Yönetim Kurulu 2. Başkanı İbrahim Karslıoğlu, mağduriyetlerinin giderilmesine destek olan tüm kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticilerine teşekkür ederek, “Sitede 405 hak sahibi var ancak aileleriyle birlikte 4 bin 500’e yakın insan mağdurdu. Birçok hak sahibi 6 yıl süresince maddi zorluklar yaşadı, kiralarını dahi ödeyemedi. Sonunda sesimiz duyurduğumuz için çok mutluyuz. Tüm mağdurlar şirkete vekalet verdi. Neva Prestij Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Öztürk’e bizleri ailesinden biri olarak görüp projeye sahip çıktığı için müteşekkiriz. Şimdi evlerimize kavuşacağımız günü sabırsızlıkla bekliyoruz.” diye konuştu.