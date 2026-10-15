Yıllık 6 milyon ton yapı alçısı üretiyoruz

Türkiye Alçı Üre­ticileri Derneği (ALÇIDER) Yönetim Kurulu Başkanı Asilhan Arslan, 14-15 Ekim tarihlerinde İstanbul’da dü­zenlenen konferansın açılış konuşmasında, Türkiye’nin dünyanın dördüncü büyük alçı üreticisi olduğunu ve yıllık 15 milyon tonu aşan üretim kapasitesiyle küresel sektörde önemli bir konum­da bulunduğunu vurgula­dı. Arslan, “Türkiye’nin alçı levha üretimi yıllık yaklaşık 200 milyon metrekare sevi­yesinde bulunuyor. Bu üreti­min yaklaşık yüzde 35’i yurt­dışı pazarlara gönderilirken, ülkenin alçı levha üretim ka­pasitesi yaklaşık 400 milyon metrekareye ulaşıyor. Yakla­şık 30 ülkeye ihracat yapan sektörün toplam ekonomik büyüklüğü ise 600 milyon doların üzerinde bulunuyor” diye konuştu. Arslan, yapıla­rın bütün bileşenlerinin gü­venlik yaklaşımı içinde ele alınması gerektiğini söyle­yerek, “Türkiye’nin deprem gerçeği, yapı güvenliğini bü­tüncül bir yaklaşımla ele al­mamızı gerektiriyor. Güven­li yapılar için yapıların tüm bileşenlerinin deprem kar­şısındaki davranışlarının değerlendirilmesi, mevzua­tın geliştirilmesi ve denetim mekanizmalarının güçlen­dirilmesi gerekiyor” ifadele­rini kullandı.