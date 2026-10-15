Yıllık 6 milyon ton yapı alçısı üretiyoruz
Türkiye’nin alçı sektöründeki üretim gücü ve sürdürülebilir yapılaşma gündemi, 24. Global Gypsum Konferansı’nda uluslararası sektör temsilcileriyle buluştu.
Türkiye Alçı Üreticileri Derneği (ALÇIDER) Yönetim Kurulu Başkanı Asilhan Arslan, 14-15 Ekim tarihlerinde İstanbul’da düzenlenen konferansın açılış konuşmasında, Türkiye’nin dünyanın dördüncü büyük alçı üreticisi olduğunu ve yıllık 15 milyon tonu aşan üretim kapasitesiyle küresel sektörde önemli bir konumda bulunduğunu vurguladı. Arslan, “Türkiye’nin alçı levha üretimi yıllık yaklaşık 200 milyon metrekare seviyesinde bulunuyor. Bu üretimin yaklaşık yüzde 35’i yurtdışı pazarlara gönderilirken, ülkenin alçı levha üretim kapasitesi yaklaşık 400 milyon metrekareye ulaşıyor. Yaklaşık 30 ülkeye ihracat yapan sektörün toplam ekonomik büyüklüğü ise 600 milyon doların üzerinde bulunuyor” diye konuştu. Arslan, yapıların bütün bileşenlerinin güvenlik yaklaşımı içinde ele alınması gerektiğini söyleyerek, “Türkiye’nin deprem gerçeği, yapı güvenliğini bütüncül bir yaklaşımla ele almamızı gerektiriyor. Güvenli yapılar için yapıların tüm bileşenlerinin deprem karşısındaki davranışlarının değerlendirilmesi, mevzuatın geliştirilmesi ve denetim mekanizmalarının güçlendirilmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.