Yılmar, fabrika içinde çalışanlar için kafe açtı

Esra Özarfat

BURSA - Yatak sektörünün temel ihtiyaçları olan çelik tel, helezon yay, torba yay, zig zag yay ve bonel yay ile konstrüksiyon taleplerine hizmet vermek için 2001 yılında Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulan Yılmar Çelik, çalışanların sosyalleşmesini ve kaliteli zaman geçirmesini sağlamak için fabrika bünyesinde kafe açtı. Açılışa Yılmar Grup Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO’su Eyvaz Yılmaz’ın yanı sıra Teknoloji Direktörü Zübeyde Yılmaz Yapa ile çalışanlar da katıldı.

Açılışta konuşan Eyvaz Yılmaz, “Geçen yıl fabrikada yenileme çalışmaları ve fiziki mekanların yeniden düzenlenmesi çalışmalarını başlattık. Bu yıl da devam ediyoruz. Yılmar Cafe projemiz de bunlardan biri. Mavi ve beyaz yaka çalışanların sosyalleşmesi ve kaliteli zaman geçirmesi adına hayata geçirilen bir proje. Yemekhanemizde de düzenlemelere gideceğiz. Ayrıca Ar-Ge merkezi olma projemiz de halihazırda yürüyor. Yaşanan global sıkıntılara rağmen projelerimizi planladığımız şekilde hayata geçirmeye devam ediyoruz” dedi. Yılmar Çelik, 250 kişi istihdam ediyor.