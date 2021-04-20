Yılmaz Sac, yurtdışından gelen kesim taleplerini de karşılayacak

Hilal SÖNMEZ

KAYSERİ - Yaklaşık 60 yıldır sac, profil ve yapısal çelik ticareti yapan Yılmaz Sac, teknoloji odaklı yatırımlarla büyümesini sürdürüyor. Firma, kesim hattına eklediği lazer makinesiyle yurtdışından gelen talepleri de karşılayacak. 1962 yılında kurulan Yılmaz Sac’ın üçüncü kuşak yöneticisi Nuh Naci Hiçyılmaz, şirketin kuruluş felsefesinin sürekli yenilikçi yatırımlar üzerine kurulu olduğunu ifade etti. Hiçyılmaz, uzun vadede de her zaman en yeni teknolojiyle müşterilerine hizmet vermeye devam edeceklerini söyledi. Giyotin makas, abkant pres, plazma sac kesim ve lazer sac kesim işlemleri yaptıklarını anlatan Hiçyılmaz, “Sadece ticarete değil katma değerli üretime de önem veriyoruz. Son yıllarda makine parkımızda gerçekleştirdiğimiz yatırımlarda da müşterilerimizin katma değerli üretim ve rekabet gücünü artırmak için adımlar attık. Özellikle yatırımını henüz gerçekleştirdiğimiz lazer sac kesme makinemizle müşterilerimize daha rekabetçi olma şansı sunduk. Makine ve beraberindeki aksamlar için toplamda yaklaşık 12 milyon liralık yatırım yaptık” dedi. Nuh Naci Hiçyılmaz, hatlarına yeni eklene lazer sac kesme makinesiyle hem daha verimli hem de daha hızlı işlem yapabildiklerini ifade etti. Hiçyılmaz, “Özellikle makine imalatçısı müşterilerimiz için önemli bir yatırımı hayata geçirdik. Önümüzdeki süreçte yurtdışından gelen lazer kesim taleplerine de karşılık vermek istiyoruz. Böylece ihracat kanadında da yer alacağız” diye konuştu.