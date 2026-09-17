Yılport, 1 milyar dolarlık yeni yatırımla mega gemileri Marmara’ya çekecek

Aysel YÜCEL

Yıldırım Holding’deki or­taklığın sona ermesinin ar­dından küresel operasyon­larını Hollanda merkezli CoreX Holding çatısı altında yeniden ya­pılandıran Yüksel Yıldırım, liman­cılıkta yeni bir yatırım dönemine hazırlanıyor. Yılport’taki 23 lima­nıyla faaliyetlerini sürdüren ve Türkiye’de 3 limanı bulunan grup, yaklaşık 1 milyar dolar yatırım planlıyor. Yeni yatırımlarla hizmet çeşitliliği artırılırken, ağırlıklı ola­rak Avrupa ve Asya konteyner yük­lerine odaklanılacak.

CoreX Holding Yönetim Kuru­lu Başkanı Yüksel Yıldırım, grup çatısı altında limancılık tarafın­da Yılport ve CoreX Ports & Ter­minals yapılarını oluşturdukla­rını belirtti. Stratejik kararlarla bazı ülkelerde Yılport, bazıların­da ise CoreX Ports & Terminals markasıyla büyüyeceklerini açıklayan Yıldırım, farklı port­föyler kurarak ileride yatırımcı­larla ortaklık modellerine açık bir yapı hedeflediklerini ve li­mancılığın madencilikten sonra en hızlı büyüyecek ikinci faaliyet alanı olacağını kaydetti.

Türkiye’de konteyner, sıvı ve genel kargo faaliyetlerine ağır­lık vereceklerini bildiren Yıldı­rım, Yılport Gebze’de iki iskelenin birleştirilerek yaklaşık 600 metre uzunluğunda yeni bir rıhtım yapı­lacağını açıkladı. Limana 5-6 adet Ship-to-Shore vinç kurularak 300 bin TEU ek kapasite yaratılacağını ve toplam kapasitenin 1,2 milyon TEU’ya çıkarılacağını belirten Yıl­dırım; 20 bin TEU üzerindeki me­ga konteyner gemilerine hizmet verileceğini, terminalin transit operasyonlara açılarak Asya yük­lerinin çekileceğini söyledi.

Finansman ihtıyacı yurt dışından sağlanacak

Yılport Körfez’de genel kargo ve dökme yük için iki adet 400 met­relik rıhtım ve depolama geniş­letmesi planlanıyor. Çelik, alü­minyum, ferroalyaj, nikel, buğday, çimento ve soda külünün elleçle­neceğini aktaran Yıldırım, Türki­ye’nin 30-40 yıllık ihtiyacını kar­şılayacak bir ihracat kapısı he­deflediklerini aktardı. Türkiye yatırımlarının kaynağına değinen Yıldırım, “Türkiye’de yapacağım yatırım için parayı yurt dışından getireceğim” dedi. Poliport satın alımında olduğu gibi uluslararası fonlar ve yabancı bankalarla ça­lıştıklarını; altyapı fonları, priva­te equity fonları ve kalkınma fi­nansmanı kuruluşlarıyla masada olduklarını belirtti. Grubun Hol­landa merkezi finans ve yatırım­cı ilişkilerine, İstanbul merkezi ise strateji ve büyüme kararları­na odaklanıyor. Kocaeli haricinde İzmir-Aliağa ve İskenderun’daki satın alma, ortaklık veya işletme­cilik fırsatları da izleniyor.

Avrupa’da Arnavutluk ve İtalya ile görüşen grup, Portekiz’de dün­yanın en büyük 10 konteyner hat operatöründen biriyle ortak pro­je yürütüyor; İskandinavya (Fin­landiya, İsveç, Norveç) limanla­rıyla temaslarını sürdürüyor. İs­panya’da büyüme planlanırken Arnavutluk’ta devlet ihalesi takip ediliyor. Libya, Tunus ve Fas’tan gelen tekliflerden Libya belirsizlik sebebiyle bekletiliyor.

Afrika’yı 5 yıllık kritik büyüme alanı ilan eden Yıldırım, Gana’da­ki ATSL-Takoradi Limanı’nda ekipman yatırımlarının başladığı­nı, ilk yıl 120-150 bin TEU hacim beklediklerini ve limana sıvı ter­minali ile tank çiftliği kurmayı he­deflediklerini duyurdu. Fildişi Sa­hili, Gabon, Angola ve Kenya hü­kümetleriyle görüşmeler sürerken Afrika’da genel kargo, dökme yük, konteyner ve sıvıyı birleştiren çok amaçlı liman modeli öne çıkıyor.

Latin Amerika’da El Salvador (2), Guatemala, Ekvador ve Peru’da faaliyet gösteren grup; Peru’da iki yeni proje, Kolombiya Cartagena, Ekvador, Honduras, Nikaragua ve Meksika fırsatlarını değerlendi­riyor. ABD’de ise 3-5 yıl içinde bir liman edinmek üzere Texas Cor­pus Christi, North Carolina, Gulf of Mexico ve Batı Yakası’ndaki stra­tejik niş limanlar inceleniyor.

“Armatörlüğe dönüş hedefimiz var”

Limancılık yatırımlarında sürdürülebilirliğin önemine değinen Yıldırım, yüzde 50 ortağı oldukları Malta Limanı’nda gemilere kıyıdan elektrik sağlayacak altyapı yatırımı yaptıklarını açıkladı. İnşaat şirketleri kanalıyla projenin yükleniciliğini üstlenerek ilk fazı bitirdiklerini, ikinci fazın ise sürdüğünü belirten Yıldırım; başlangıçta sadece kruvaziyer gemileri için planlanan bu sistemi konteyner gemilerine de hizmet verecek biçimde genişleteceklerini ifade etti.

Malta’da gemilere kıyıdan elektrik verecek

Yüksel Yıldırım, yeni yapılanmayla filoyu ortaklarına devrettiklerini hatırlatarak denizcilikte uzun vadeli hedeflerinin yeniden armatörlüğe dönmek olduğunu açıkladı. Şimdilik maden ve hammadde yükleri için gemi kiraladıklarını belirten Yıldırım, orta ve uzun vadede 6-25 bin tonluk paslanmaz çelik kimyasal tankerler ile 35-65 bin tonluk Handymax, Supramax ve Ultramax dökme yük gemilerinden oluşan bir filo kurup uzun dönem time charter sözleşmeleriyle işletmeyi planladıklarını bildirdi.