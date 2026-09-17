Yılport, 1 milyar dolarlık yeni yatırımla mega gemileri Marmara’ya çekecek
CoreX çatısı altında küresel operasyonlarını yeniden yapılandıran Yüksel Yıldırım, Türkiye’deki limanlarına beş yılda 1 milyar dolarlık yatırım yapacak. Yeni yatırımlar limanlarda hizmet yelpazesini genişletirken, Asya ve Avrupa’dan gelen mega konteyner gemilerini de ağırlayabilecek altyapı kurulacak. Grup, küreselde ise Afrika, Latin Amerika, Avrupa ve ABD’ye odaklanıyor.
Aysel YÜCEL
Yıldırım Holding’deki ortaklığın sona ermesinin ardından küresel operasyonlarını Hollanda merkezli CoreX Holding çatısı altında yeniden yapılandıran Yüksel Yıldırım, limancılıkta yeni bir yatırım dönemine hazırlanıyor. Yılport’taki 23 limanıyla faaliyetlerini sürdüren ve Türkiye’de 3 limanı bulunan grup, yaklaşık 1 milyar dolar yatırım planlıyor. Yeni yatırımlarla hizmet çeşitliliği artırılırken, ağırlıklı olarak Avrupa ve Asya konteyner yüklerine odaklanılacak.
CoreX Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Yıldırım, grup çatısı altında limancılık tarafında Yılport ve CoreX Ports & Terminals yapılarını oluşturduklarını belirtti. Stratejik kararlarla bazı ülkelerde Yılport, bazılarında ise CoreX Ports & Terminals markasıyla büyüyeceklerini açıklayan Yıldırım, farklı portföyler kurarak ileride yatırımcılarla ortaklık modellerine açık bir yapı hedeflediklerini ve limancılığın madencilikten sonra en hızlı büyüyecek ikinci faaliyet alanı olacağını kaydetti.
Türkiye’de konteyner, sıvı ve genel kargo faaliyetlerine ağırlık vereceklerini bildiren Yıldırım, Yılport Gebze’de iki iskelenin birleştirilerek yaklaşık 600 metre uzunluğunda yeni bir rıhtım yapılacağını açıkladı. Limana 5-6 adet Ship-to-Shore vinç kurularak 300 bin TEU ek kapasite yaratılacağını ve toplam kapasitenin 1,2 milyon TEU’ya çıkarılacağını belirten Yıldırım; 20 bin TEU üzerindeki mega konteyner gemilerine hizmet verileceğini, terminalin transit operasyonlara açılarak Asya yüklerinin çekileceğini söyledi.
Finansman ihtıyacı yurt dışından sağlanacak
Yılport Körfez’de genel kargo ve dökme yük için iki adet 400 metrelik rıhtım ve depolama genişletmesi planlanıyor. Çelik, alüminyum, ferroalyaj, nikel, buğday, çimento ve soda külünün elleçleneceğini aktaran Yıldırım, Türkiye’nin 30-40 yıllık ihtiyacını karşılayacak bir ihracat kapısı hedeflediklerini aktardı. Türkiye yatırımlarının kaynağına değinen Yıldırım, “Türkiye’de yapacağım yatırım için parayı yurt dışından getireceğim” dedi. Poliport satın alımında olduğu gibi uluslararası fonlar ve yabancı bankalarla çalıştıklarını; altyapı fonları, private equity fonları ve kalkınma finansmanı kuruluşlarıyla masada olduklarını belirtti. Grubun Hollanda merkezi finans ve yatırımcı ilişkilerine, İstanbul merkezi ise strateji ve büyüme kararlarına odaklanıyor. Kocaeli haricinde İzmir-Aliağa ve İskenderun’daki satın alma, ortaklık veya işletmecilik fırsatları da izleniyor.
Avrupa’da Arnavutluk ve İtalya ile görüşen grup, Portekiz’de dünyanın en büyük 10 konteyner hat operatöründen biriyle ortak proje yürütüyor; İskandinavya (Finlandiya, İsveç, Norveç) limanlarıyla temaslarını sürdürüyor. İspanya’da büyüme planlanırken Arnavutluk’ta devlet ihalesi takip ediliyor. Libya, Tunus ve Fas’tan gelen tekliflerden Libya belirsizlik sebebiyle bekletiliyor.
Afrika’yı 5 yıllık kritik büyüme alanı ilan eden Yıldırım, Gana’daki ATSL-Takoradi Limanı’nda ekipman yatırımlarının başladığını, ilk yıl 120-150 bin TEU hacim beklediklerini ve limana sıvı terminali ile tank çiftliği kurmayı hedeflediklerini duyurdu. Fildişi Sahili, Gabon, Angola ve Kenya hükümetleriyle görüşmeler sürerken Afrika’da genel kargo, dökme yük, konteyner ve sıvıyı birleştiren çok amaçlı liman modeli öne çıkıyor.
Latin Amerika’da El Salvador (2), Guatemala, Ekvador ve Peru’da faaliyet gösteren grup; Peru’da iki yeni proje, Kolombiya Cartagena, Ekvador, Honduras, Nikaragua ve Meksika fırsatlarını değerlendiriyor. ABD’de ise 3-5 yıl içinde bir liman edinmek üzere Texas Corpus Christi, North Carolina, Gulf of Mexico ve Batı Yakası’ndaki stratejik niş limanlar inceleniyor.
“Armatörlüğe dönüş hedefimiz var”
Limancılık yatırımlarında sürdürülebilirliğin önemine değinen Yıldırım, yüzde 50 ortağı oldukları Malta Limanı’nda gemilere kıyıdan elektrik sağlayacak altyapı yatırımı yaptıklarını açıkladı. İnşaat şirketleri kanalıyla projenin yükleniciliğini üstlenerek ilk fazı bitirdiklerini, ikinci fazın ise sürdüğünü belirten Yıldırım; başlangıçta sadece kruvaziyer gemileri için planlanan bu sistemi konteyner gemilerine de hizmet verecek biçimde genişleteceklerini ifade etti.
Malta’da gemilere kıyıdan elektrik verecek
Yüksel Yıldırım, yeni yapılanmayla filoyu ortaklarına devrettiklerini hatırlatarak denizcilikte uzun vadeli hedeflerinin yeniden armatörlüğe dönmek olduğunu açıkladı. Şimdilik maden ve hammadde yükleri için gemi kiraladıklarını belirten Yıldırım, orta ve uzun vadede 6-25 bin tonluk paslanmaz çelik kimyasal tankerler ile 35-65 bin tonluk Handymax, Supramax ve Ultramax dökme yük gemilerinden oluşan bir filo kurup uzun dönem time charter sözleşmeleriyle işletmeyi planladıklarını bildirdi.