Yılport, Taranto Terminali’ni de alıyor

AYSEL YÜCEL

İSTANBUL - Yıldırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Robert Yüksel Yıldırım, sosyal medya hesabı üzerinden önemli bir yatırımını duyurdu. Yıldırım, bu hafta şirketin İstanbul Maslak merkezinde Taranto Liman İdaresi Başkanı Sergio Prete ve Genel Sekreter Fulvio ile toplantı yaptıklarını belirtirken, Taranto Konteyner Terminali’nin 49 yıllık kapsayan İmtiyaz Sözleşmesi'ni 30 Temmuz Salı günü Taranto'da imzalamaya hazır olduklarını açıkladı.

Yesterday we had an excellent meeting with CEO of Taranto Port Authority, Sergio Prete and General Secretary Fulvio in our Maslak Headquarters in Istanbul. We are ready to sign the Concession Agreement for Taranto Container Terminal for 49 years on Tuesday, July 30th in Taranto. pic.twitter.com/bb38GtLC9Y