Yırcalı, 110 milyon liralık ihale kazandı

27 Ekim 2019

Kerim ÜLKER



Türkiye’nin en büyük enerji ve ekipmanları şirketlerinden Yırcalı Ailesi’ne ait Balıkesir Elektromekanik Sanayi tesisleri kısa adıyla BEST Trafo, önemli bir anlaşmaya imza atıyor. Binden fazla çalışanı olan Balıkesir merkezli BEST, geçtiğimiz hafta yapılan Türkiye Elektrik İletim A.Ş’nin (TEİAŞ) trafo ihalesini kazandı. BEST, anlaşma onaylanırsa 110 milyon TL tutarlı 30 adet güç trafosunu TEİAŞ’a sağlayacak.

Geçen yıl da kazanmıştı

İhale sonucu TEİAŞ Yönetim Kurulu onayı sonrasında resmileşecek. Hatırlanacağı üzere geçen yıl BEST ile TEİAŞ arasında alanında en büyük anlaşma imzalanmıştı. Anlaşma ile 84 adetlik güç trafosu BEST tarafından karşılandı. 84 trafonun maliyeti ise 124.3 milyon TL olarak belirlenmişti. BEST, Türk iş dünyasının en faal isimlerinden biri olan eski TOBB ve DEİK Yönetim Kurulu Başkanı Rona Yırcalı’nın şirketi olarak biliniyor.