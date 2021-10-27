Yolcu360, uzaktan çalışma modelini kalıcı hale getirdi

Araç kiralama markası Yolcu360, tüm çalışanlarının kalıcı uzaktan çalışma sistemine geçmesi kararını uygulamaya aldı. Pandeminin başından beri uzaktan çalışma sistemini uygulandıklarını söyleyen Yolcu360 CPO’su (Chief People Officer) Ayşe Kirman, kalıcı uzaktan çalışmayla birlikte sınırları aşmayı hedeflediklerini ifade etti.

Kirman, “Pandeminin ülkemizde başladığı Mart 2020'den itibaren uzaktan çalışan ekibimizin verimlilik oranları her geçen gün daha da arttı. Esnek ve özerk iş politikalarının özellikle yeni nesil çalışanlar için ne kadar önemli olduğunu kendi içimizde kanıtlamış olduk. Şu an Rize’den San Francisco’ya kadar yaşadıkları şehirden Yolcu360 için çalışan bir ekibimiz var. Hatta en son bir ekip arkadaşımız Polonya’ya gitti. Global bir ekip olma yolunda artık nerede çalıştığımızın bir önemi yok. Hem fiziksel sınırları hem de iş yapış biçimlerindeki sınırları kaldırıyoruz.” diye konuştu.

İletişim ve geri bildirim kanallarını genişletecek

Zorunlu uzaktan çalışma sürecinde ekiplerinin iki katı oranında büyüdüğüne dikkat çeken Kirman “Yolcu360 ekibinin verimliliğini artırırken işe alımlarımızda da hız kesmiyoruz. Şu anda kullandığımız iletişim kanalları bizi kurumsal atmosferimizin çatısı altında birleştirecek olanaklara sahip. Devamında, ekibimizin mutluluk indeksinin sürekli olarak ölçülebileceği, anketler ve modüller ile ekibin mevcut durumunun sürekli olarak değerlendirilebileceği ve ekibin birbirine rahatlıkla geri bildirimde bulunacağı dijital bir platform kullanımına başlayacağız.” dedi.