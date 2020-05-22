'Yolda'ya 830 bin dolar yatırım

22 Mayıs 2020

İşletmelere parsiyel taşıma hizmeti sunan ve lojistik operasyon süreçlerini dijitalleştirerek, taşıma sürecinde otomasyon ile kaliteli bir deneyim yaşatan ‘yolda’, kuruluş sürecini takiben ilk yatırım turunu 830 bin dolar ile tamamladı. Collective Spark liderliğindeki yatırım turuna yurtdışından ve Türkiye’den birçok tanınmış melek yatırımcı katıldı. İsmi açıklanan yatırımcılar arasında iyzico kurucusu Barbaros Özbuğutu, Runtastic kurucusu Florian Gschwandtner, N26 ve iyzico yatırımcılarından Marcus Mosen, SumUp ve Payworks gibi başarılı startup’lara yatırım yapan Stefan Kalteis da var.

İstanbul’dan 80 il ve 922 ilçeye taşıma operasyonları için hizmet veren ‘yolda’, yatırım ile birlikte ekibini büyütmeyi, yeni nesil teknolojiler geliştirerek otomasyon ve operasyonel verimliliği artırmayı hedefliyor.

Volkan Özkan ve C. Murad Özsert tarafından kurulan yolda, geçen ay hizmet vermeye başlamasıyla beraber taşıma yapmak isteyen şirketlerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Kurucular yolda’yı; “Dijital Lojistik Operatörü” olarak tanımlıyor. Lojistik operasyon süreçlerini iyileştirmeyi hedeflediklerini belirten kurucular, geliştirdikleri teknolojilerle ve çözümlerle sektörde dijitalleşmeye öncülük etmek istiyorlar. yolda’nın geliştirdiği akıllı kapasite yönetimi sayesinde parsiyel taşımalar minimum aktarma ile yönetiliyor. Dolayısıyla hem hasar oranları ve maliyet düşüyor hem de teslimat süreleri optimize ediliyor.

yolda’nın birçok yerel nakliyeci ve lojistik şirketi ile anlaşması olduğundan, KOBİ ve kurumsal işletmeler tek platform üzerinden birden fazla farklı taşıma talebine anlık cevap alabiliyor. Şirketler ayrıca kontrol paneli üzerinden taşımalarını takip edebiliyor ve yolda’nın sunduğu detaylı raporlama hizmetiyle lojistik operasyon performanslarını ölçebiliyorlar.