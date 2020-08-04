Yorglass, Çerkezköy tesisiyle üretimini ve ihracatını artıracak

04 Ağustos 2020

Türkiye’de 5 şehirde 6 tesisi ile faaliyetlerine devam eden Yorglass, Ar-Ge ve inovasyon kapsamında geliştirdiği ürünleri 60’a yakın ülkeye ihraç ediyor. Yıllık 100 milyon dolar ciroya ulaşan ve 2019'da yüzde 17 büyüyen şirket, üretim kapasitesi ile ihracatı artırmaya yönelik yatırımlarına devam ediyor. 75 milyon lira yatırımla hizmete girecek Çerkezköy'deki yeni fabrikanın temellerini mart ayında atan firma, tesisle üretimini yüzde 20, ihracatını da iki katına çıkarmayı planlıyor.

İhtiyaca göre ürün geliştirerek öne çıktıklarını söyleyen Yorglass CEO’su Semavi Yorgancılar, pandemi döneminde de yatırıma devam ettiklerini vurguladı. Bu kapsamda mart ayında Çerkezköy’deki yeni fabrikasının temellerini attıklarını hatırlatan Yorgancılar, beyaz eşya iş kolunda global pazarlara ürün geliştirecekleri tesisi 2020 yılı içinde tamamlayarak hizmete almayı hedeflediklerini açıkladı. 75 milyon TL yatırımla hizmete girecek olan fabrikanın yaklaşık 30 dönümlük bir alanda konumlanacağı bilgisini veren Yorgancılar, "Tesiste ilk etapta 75, ilerleyen zamanda ise 200 kişiye istihdam sağlanacak. 2020 yıl sonuna doğru üretime başlamayı ve üretim kapasitemizi yüzde 20 artırmayı hedefliyoruz. Yeni fabrikamızla ihracat kapasitemizi beş yıl içinde 2 katına çıkararak, ülke ekonomisine desteğimizi artırarak sürdüreceğiz.” dedi.

"Türk Malı kalitesini dünya ile tanıştırıyoruz"

Yalın üretim anlayışıyla Avrupa’daki birçok şirketin çözüm ortağı olduklarını belirten Semavi Yorgancılar, 5 ilde 6 üretim tesisi ve bine yakın çalışan ile sanayi ve beyaz eşya gibi dinamik sektörlerin ihtiyaçlarına yönelik çözüm geliştirdiklerini aktardı.

Türkiye’deki ilk üretim alanları olan çift cam ve dekoratif cam fabrikasını kurduktan sonra yeni üretim tesisleri açarak yatırımlara devam ettiklerini söyleyen Yorgancılar, şunları kaydetti: "Ürettiğimiz camlarımız, beyaz eşyadan mobilyaya, dekorasyondan ticari soğutuculara kadar birçok alanda kullanılıyor. Sektörümüzde 45 yılı aşkın tecrübemizle teknolojiyi birleştirerek ürettiğimiz ürünlerimizin yüzde 40’ını ihraç ediyoruz. Ürünlerimiz bugün dünyanın 60’a yakın ülkesinde kullanılıyor. Bu durum şirketimiz ve ülkemiz için son derece gurur verici bir tablo. Türk Malı kalitesini tüm dünya ile tanıştırdığımız ürünlerimiz ile ülkemizin ekonomisine de ciddi ölçüde döviz girdisi sağlıyoruz. Bugün Yorglass olarak yıllık 100 milyon dolarlık ciro yaratıyoruz. 2019 yılında ihracatımızı yüzde 5 artırdık ve yüzde 17’lik bir büyüme gerçekleştirdik. Sektörümüzde fiyat rekabetinden sıyrılarak katma değer yaratmaya odaklanıyoruz.”

“Bu dönemde yatırım planlarımızı hızlandırdık"

Yaşanan tüm gelişmelerle birlikte sektörlerinin 2019 yılında küresel ölçekte yüzde 2,5 büyüğü bilgisini veren Semavi Yorgancılar, ancak son dönemde koronavirüsün tüm dünyayı etkisi altına almasıyla birlikte sektörel daralma yaşandığını aktardı. 2019'daki büyümenin de etkisiyle 2020'de yüzde 2-3'lük bir büyüme beklediklerini ve tüm yatırım planlarını bu doğrultuda gerçekleştirdiklerini açıklayan Yorgancılar, "Ancak hayatımıza aniden giren koronayla birlikte sektörümüzde 2019 yılına kıyasla yüzde 8 ila 10 oranında bir daralma bekliyor. Tüm bu daralma beklentisine rağmen Yorglass olarak hedeflerimizde aşağı yönde bir revize gerçekleştirmedik ve yatırım planlarımızı hızlandırdık. Çünkü bu dönem sektör fark etmeksizin şirketlerin en büyük sınavı olacak ve bu dönemde yapılan yatırımlar geleceğin kilometre taşları olacak. Yorglass olarak, tüm tesislerimizde, üretimden pazarlamaya kadar gerekli sosyal izolasyon ve mesafe kurallarına uyarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Çünkü bu dönem durup bekleme değil daha çok çalışma dönemi.” şeklinde konuştu.

Endüstri 4.0’a uygun fabrika Manisa’da

Pazar ihtiyaçlarının hızla değişeceğini öngörerek yatırım yaptıklarını anlatan Semavi Yorgancılar, şöyle konuştu: "Bu kapsamda Manisa'da kurduğumu Akıllı fabrikamız 2019 yılı itibarıyla üretime başladı. Yeni ve son teknoloji üretim hatlarımız sayesinde müşteri ihtiyaçlarına en hızlı cevap verecek, yüksek kaliteli ürünler üretebiliyoruz. Üretim kapasitemiz ve kalitesindeki artışın getirdiği avantajlar sayesinde yeni modeller de üretebiliyoruz. Yaptığımız tüm yatırımlarda tek fabrika tek ürün misyonu ile devam ediyoruz. Akıllı fabrikamız, Endüstri 4.0’a uygun, otomasyon ağırlıklı üretim parkı ile Türkiye’nin modern üretimde geldiği noktayı da temsil ediyor."