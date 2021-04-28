Yorglass, UN Global Compact’e katıldı

BM Küresel İlkeler Sözleşmesi UN Global Compact’e katılan Yorglass, Türkiye’de cam işleme sektöründe öncü oldu. Yorglass attığı bu imza ile insan hakları, yolsuzlukla mücadele, çevre ve çalışma standartları alanlarında belirlenen ilkelere uyacağına söz verdi.

“Taviz vermeyeceğiz”

BM Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin önemini belirten Yorglass CEO’su Semavi Yorgancılar, “Sektörümüzde bir ilki gerçekleştirmekten mutluluk duyuyoruz. Bu sözleşmeyle birlikte çalışma standartları, insan hakları, yolsuzlukla mücadele ve çevre alanlarında belirlenen kurallara uyacak, sürdürülebilir bir geleceği garanti altına alacağız” diye konuştu. Yorgancılar, küresel ekonominin dengeli bir şekilde büyümesine katkıda bulunmak için sosyal ve çevresel koşulların oluşması ve korunmasını sağlayacaklarını belirtti. Yorgancılar, şunları kaydetti: “Yarım asra yaklaşan tecrübesiyle sektörüne yön veren şirketimizde, büyük öneme sahip bu haklara yönelik desteğimizi yine hiçbir zaman eksik etmeyeceğiz, ayrımcılığa da toleranslı yaklaşmayacağız. Çünkü biliyoruz ki güzel ve sürdürülebilir bir gelecek yalnızca iyi olmaktan, hoşgörüden ve çevresel koşullara duyarlılıktan geçer.”