Yorglass’ta hedef ABD’ye 12 milyon dolar ihracat

Mehmet Hanifi GÜLEL

İSTANBUL-Beyaz eşyaya yönelik cam üretimiyle ABD’ye açılma kararı alan Yorglass, 12 milyon dolar ihracat hedefliyor. Yorglass CEO’su Semavi Yorgancılar, beyaz eşya üretiminde cam kullanım miktarının diğer sektörlere göre iki kat fazla olduğuna dikkat çekerek, “ABD pazarını önemli fırsat olarak gördük. Standart üretimler verimliliği destekliyor, pazardaki regülasyonlardan kaynaklı katma değerli ürün tüketimi de bu pazarı daha cazip hale getiriyor. Pişirici grubu camları ile giriş yapacağız, hemen ardından buzdolabı raf camı ile devam edeceğiz. Kendimizi, stratejik müşterilerimizin beyaz eşyada tek ortağı olarak konumlandırdığımız için farklı ürün gruplarıyla da sürecin devamlılığını sağlayacağız. Bu yıl ABD’ye 12 milyon dolar ihracat hedefliyoruz. Böylece ihracatımızı yüzde 20 artıracağımızı ön görüyoruz. İlerleyen dönemlerde ise Meksika’ya da ürün satışı gerçekleştireceğiz.” diye konuştu.

Bolu tesisinde Ar-Ge merkezi kuruyor

Şirket bünyesinde bin 325 çalışanla üretim ve ticari çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Yorgancılar, Yorglass Ticaret, Yorglass Satina, Yorglass Ticari Soğutucu ve Yorglass Beyaz Eşya iş ünitelerine yönelik düz camdan aynaya, yüksek performanslı camlardan teknolojik cam ve sistemlerine kadar üretim yaptıklarını kaydetti. Bolu, Eskişehir, Çerkezköy, İzmir ve iki de Manisa’da olmak üzere toplam altı fabrikada üretim yaptıkları bilgisini veren Yorgancılar, altı kıtada bulunan 60 ülkede ürünlerinin kullanıldığını söyledi.

Yüzde 100 yerli şirket olarak sektörde yarım asra yaklaşan birikimleriyle ve geniş ürün gamlarıyla müşterileri taleplerini karşıladıklarını belirten Yorgancılar, “Üretim hattımız teknolojik gelişmelerin ışığında günden güne daha da dijitalleşiyor. Ar-Ge çalışmalarımızın sonucunda beklentilere uygun yeni ürünler geliştiriyoruz. Bu yıl Bolu’da 20 mühendisin çalışacağı Ar-Ge merkezi kurma çalışmalarımızı tamamlıyoruz. Ayrıca Manisa’da bulunan akıllı fabrikamızda son teknoloji ürünü üretim hatlarımız sayesinde müşteriler için özel boyutta cam üretimi yapabiliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Pandemide çalışan sayısı ikiye katlandı

Pandemi döneminde evde daha çok vakit geçirilmesi nedeniyle beyaz eşya satışlarının arttığını ve bunun satışlarına yansıdığını ifade eden Yorgancılar, Türkiye’nin beyaz eşya sektöründe Çin’den sonra ikinci büyük ürettim üssü olduğunu bildirdi. Pazar ve ürün optimizasyonu yaparak yeni pazarlara giriş stratejilerini oluşturduklarını açıklayan Yorgancılar, “2021 yılı bizim açımızdan son derece verimli geçiyor. İç ve dış talebin yüksek olması hedeflerimize ulaşma konusunda bizi destekliyor. Talebi karşılamak için pandemi döneminde çalışan sayısını iki katına çıkartan ender şirketlerden biri olduk. Beyaz eşya camı alanında ABD pazarına giriş, bizim için bu senenin en heyecan verici gelişmesi.” şeklinde konuştu.

Üretiminin yüzde 50’sini ihraç ediyor

Globalde ve sektörde öncü markalardan biri olduklarını ve yüzde 50’ye varan pazar paylarının bulunduğunu belirten Semavi Yorgancılar, Avrupa’da ise bu oranın yüzde 25’e ulaştığına dikkat çekti. Cirolarının 100 milyon dolara ulaştığını ve bu yıl 72 milyon dolar ihracat, 153 milyon dolar ciro hedeflerinin bulunduğuna değinen Yorgancılar, “2020’de temelleri atılan Çerkezköy tesisimizle üretimimizi ve ihracatımızı artırmayı hedefliyoruz. Şu an itibarıyla üretimimizin yüzde 50’sini ihraç ediyoruz. Hedefimiz bu oranı daha artırmak.” dedi.