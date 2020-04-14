Yorglass’tan yeni yatırım

14 Nisan 2020

Osman KILIÇ

İSTANBUL - Koronavirüs salgınına rağmen yatırımlarına devam eden cam üreticisi Yorglass Çerkezköy’e fabrika kuracak. Yatırımın beyaz eşya iş kolunda olacağını söyleyen Yorglass CEO’su Semavi Yorgancılar, fabrikanın yıl sonunda devreye gireceğini ve üretim kapasitelerini yüzde 20 artıracağını söyledi. Yurt dışındaki operasyonlarını kuvvetlendirmek ve müşterilerine daha hızlı hizmet verebilmek için Türkiye’deki operasyonlarını kuvvetlendirecek ve ihracatı destekleyecek yeni bir sistem üzerinde çalıştıklarını kaydeden Yorgancılar, “Kısa süre içinde bu planımızı da hayata geçireceğiz” dedi.

“Salgın devam ederse sektör yüzde 10 daralır”

Sektörlerinin 2019 yılında yüzde 2.5 büyüdüğünü hatırlatan Yorgancılar, “Dünyadaki büyüme hızının yüzde 1 ila 2 olduğunu düşünürsek, sektörün Türkiye’de iyi bir yıl geçirdiğini söyleyebiliriz. Salgınla birlikte tüm iş yerleri ya çalışmalarına ara verdi ya da yarı zamanlı çalışma modeline geçti. Bu da tüm sektörlerde bir yavaşlamaya sebep oldu. Şu anda rakamsal boyutlarıyla yanıt vermek doğru olmayacaktır ancak pandeminin uzun süre devam etmesiyle birlikte sektörde yüzde 8 ila 10’luk bir daralma bekliyoruz” diye konuştu.

Virüsün Türkiye ekonomisine ve dünya ekonomisine vereceği zararın boyutunu tahmin etmenin zor olduğunu belirten Yorgancılar, “Salgın 1-2 ay devam eder ve sonrasında olumlu gelişmeler yaşanırsa, bu 2 ayın etkileri kısa sürede giderilebilir. Ancak sürenin daha uzaması birçok sektörü ve ekonomiyi çıkmaza sokacağından her sektörün negatif yönde etkileyeceğini düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

“Çin’den alım yapan firmalardan sipariş almaya başladık”

2020 yılı için şirketin hedeflediği yüzde 2-3’lük büyümeyi revize etmeyeceklerini söyleyen Yorgancılar, iç pazardan yoğun talep geldiğini, ayrıca Çin’den alım yapan birçok firmadan da bu dönemde sipariş aldıklarını aktardı.

Yorglass olarak her yıl çift haneli büyüme gerçekleştirdiklerini vurgulayan Yorgancılar, “Bu büyümeyi de sanayinin can damarı sektörlere hizmet vermemize borçluyuz” dedi. Avrupa’daki birçok şirketin çözüm ortağı olduklarını belirten Yorgancılar şöyle konuştu: “Beyaz eşya gibi çok dinamik sektörlere yönelik çözümler geliştirebiliyoruz. Sektörde müşterilerimizin talep ve ihtiyaçlarına göre geliştirdiğimiz yenilikçi ürünlerimizle farklılaşarak öne çıkıyoruz. Alanımızda fiyat rekabetinden sıyrılarak yarattığımız katma değere odaklanıyoruz. 2019 yılında ihracatımızı da yüzde 5 oranında artırdık.”

Üretimin yüzde 50’si ihracata gidiyor



İstihdam tarafında bin kişiye yaklaştıklarını belirten Yorglass CEO’su Semavi Yorgancılar, “Yılda 100 milyon dolar ciro elde ediyoruz. Ürettiğimiz ürünlerin yüzde 50’sini yurtdışına ihraç ediyoruz. Yorglass olarak 58 ülkeye ihracatımız bulunuyor” şeklinde konuştu.