Yorka Tekstil’den çözgülü örme kumaş yatırımı

06 Kasım 2020

Osman Nuri BOYACI

Denizli’nin dijital baskı konusunda önde gelen firmalarından Yorka Tekstil, dijital sublimasyon baskı ve konfeksiyon tesisine ilave olarak çözgülü örme kumaş (mayer) yatırımı ile dijital baskıya uygun çift taraflı havlu kumaşı ve temizlik bezi kumaşı üretimine başladı. Aylık 20 bin kilogram kumaş üretim ve 500 bin metrekare dijital baskı kapasitesine ulaştıklarını söyleyen Şirket ortağı ve Genel Müdürü Kazım Yörükoğlu, üretimlerinin büyük bölümünü kumaş veya bitmiş ürün olarak ihraç ettiklerini ifade ederek, “5 bin metrekaresi kapalı, 8 bin metrekare büyüklüğündeki yeni tesisimizde başlıca ürünlerimiz olan dijital baskılı havlu, bornoz, panço, polar battaniye, kırlent, promosyon tekstili, mutfak tekstiline ilave olarak kadife çift taraflı ( Mayer) havlu, bornozluk kadife havlu kumaş , mikrofiber temizlik bezi üretimimiz ile yerli ve yabancı daha geniş müşteri portföyüne hizmet vermekteyiz. Artan üretim kapasitemiz ve geliştirdiğimiz yeni ürünlerle ciro ve ihracatımızda ciddi bir artış hedefliyoruz” diye konuştu.

Lazer kesim makinesiyle üretim hızlandı

Talep halinde firmalara tasarım desteği de verdiklerini de belirten Yörükoğlu, “Yine bu yıl yatırımını yaptığımız ve ülkemizde sayılı firmalarda bulunan, deseni görerek tanıyıp kesen lazer kesim makinemiz ile hem kendi bünyemizdeki üretimlerin hızlanmasını sağladık hem de bu alanda ihtiyaç duyan firmalara hizmet vermeye başladık.” dedi. Şirket, 2021 yılında da yeni ürünlere yönelik makine ve teknoloji yatırımları planlıyor.