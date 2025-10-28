Yörsan, Bursa Food Point Fuarı’nda geleneksel lezzetleriyle ilgi odağı oldu

23–25 Ekim tarihleri arasında Bursa Fuar Merkezi’nde düzenlenen Bursa Food Point Gıda Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı, Yörsan’ın geleneksel ürünleriyle renk kazandı. Coğrafi işaretli Susurluk Ayranı, kaymak, beyaz peynir ve kaşar peyniri ile fuarda yer alan şirket, 200’ü aşkın ürününü tanıttı.

İhracat ağını genişletiyor

Suudi Arabistan, Bahreyn ve Türkmenistan’dan gelen ziyaretçilerle yeni iş görüşmeleri yapan Yörsan, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika pazarlarında büyümeyi hedefliyor. 2022’de Matlı Şirketler Grubu’na katılan marka, bugün 10’dan fazla ülkeye ihracat gerçekleştiriyor.

Günde 1.500 ton süt işleme kapasitesine sahip tesislerinde üretim yapan Yörsan, enerji ihtiyacının %25’ini GES’ten karşılıyor. Şirket, çevreci üretim anlayışıyla hem bölgesel kalkınmaya hem de yerel çiftçilere destek sağlıyor.