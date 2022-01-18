Yörsan’ın yeni sahibi Matlı Holding oldu

Esra ÖZARFAT / BURSA

Türkiye’nin Protein Devi olma misyonuyla yatırımlarını gıda ve hayvancılık sektörlerinde çeşitlendiren Matlı Holding, Türkiye’nin önemli süt ve süt ürünleri markası olan ancak yaşadığı ekonomik sıkıntılar nedeniyle iflasa sürüklenen Yörsan’ı aldı.

Ekonomik sorunlardan dolayı konkordato ilan eden Yörsan’a 2019 yılında kayyum atanmış, 10 Temmuz 2020 tarihinde ise Yörsan’ın iflas talebi Susurluk Asliye Hukuk Mahkemesi’nde kabul edilmişti. Son olarak Yörsan, Susurluk İcra İflas Dairesi’nin 2020/1 sayılı İflas Kararı’na istinaden satışa çıkarılmıştı.

Susurluk İcra İflas Dairesi tarafından yapılan açık arttırmada Matlı Holding, Yörsan firmasının yeni sahibi oldu. Matlı Holding, yakın zamanda beyaz et ve yumurta sektörünün önde gelen markalarından Keskinoğlu’nun da yüzde 20’sini satın alarak yatırımlarını çeşitlendirmişti. Matlı Holding bünyesinde yer alan Proyem A.Ş. de geçen yıl Diyarbakır 1. Karma Organize Sanayi Bölgesi’nde üretim ve depolama kapasitesi bakımından Türkiye’nin en büyük yatırımlarından biri olan 9’uncu yem fabrikasının temelini atmıştı.

Bölge hayvancılığı için önemli

Süreçle ilgili bilgi veren Matlı Holding Genel Müdürü Önder Matlı, 150 milyon lira bedelle satın aldıkları Yörsan’da değişen ve gelişen teknoloji ışığında yatırım yaparak fabrikayı yeniden ayağa kaldıracaklarını söyledi. Süt ürünlerinde bilinen bir marka haline gelen Yörsan’ın Balıkesir’de bölge hayvancılığı adına da çok önemli bir değer olduğuna işaret eden Matlı, “Bu anlamda ekonomik darboğaza girmesi bölgedeki hayvancılık ekosisteminin gelişmesi anlamında da sıkıntı oluşturdu. Faal olduğu dönemde 1.200 kişiye doğrudan istihdam sağlıyordu. Onun hayvancılık ekosistemi ise çok daha geniş bir alanı kapsıyor. Biz sanayici bir aileyiz. Bize keyif ve mutluk veren şey sanayi üretimi yapmak, istihdam sağlamak. Diyarbakır’daki yem fabrikamızı da bu yıl içinde devreye alacağız. Keskinoğlu’nda da biz dahil olduğumuzda üretim bitme noktasındaydı. Şu anda günde 250 bin civarında kesim yapılıyor. Gıda sanayicisi bir aile olarak bu yöndeki yatırımlarımıza devam ediyoruz. Önümüzdeki birkaç yıl gündemimiz yoğun. Kısa vadede sıkıntılar yaşasa da ülkenin orta ve uzun vadede parlak bir geleceği olacağına inanıyoruz. Bizim Türkiye’nin protein devi olmak gibi bir misyonumuz vardı. Bu vizyon çerçevesinde yatırımlarımızı devam ettiriyoruz” dedi.

Türkiye’nin 58 yıllık markası

Temelleri 1964 yılında atılan Yörsan, 1985 yılında pastörize süt üretimine ve kültür peynirciliğine başladı. Süt, peynir, ayran, tereyağı, kaymak ve krema olmak üzere ürünlerini ABD, Japonya, KKTC ve Orta Doğu ülkeleri dahil olmak üzere 20’den fazla ülkeye ihracat eden Yörsan, 2014 yılında Birleşik Arap Emirlikleri merkezli bir şirket tarafından satın alınmış, 2018 yılında ise B.A.E şirketi Türkiye’deki fonlarını ABD’li bir şirkete satmıştı. Yaşadığı ekonomik sorunlardan dolayı 2019 yılında kayyım atanan Yörsan’ın 10 Temmuz 2020 tarihinde iflas talebi Susurluk Asliye Hukuk Mahkemesi’nde kabul edilmişti.