YouTube ve Twitch içeriklerinden gelir elde edenler dikkat!

26 Ekim 2021 tarihinde Resmî Gazete’de yayınlanan 7338 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun sosyal medyadan içerik üreterek ve uygulama yazarak gelir elde edenleri ilgilendiren birtakım düzenlemeler getiriyor. Kanun sayesinde sosyal medyadan içerik üreterek gelir edenler ve uygulama yazıp reklam geliri elde edenlerin çok büyük ölçüde gelir vergisinden muaf tutulduğuna dikkat çeken online şirket kurma platformu Mükellef’in Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Okan Şafak, şunları söyledi: “Daha önceki sistemde eğer bir kişi sosyal medyada video ve içerikleriyle para kazanıyorsa ya da uygulamadan reklam geliri elde ediyorsa şirket kurması ve bu şirket üzerinden gelirlerini beyan etmesi gerekiyordu. Bu da Bağkur prim ödemesinden gelir vergisine, KDV’den mali müşavirle çalışmaya kadar çeşitli giderlere katlanılması anlamına geliyordu. Söz konusu kanun kapsamında eğer kişi şirketlerle sponsorlu çalışmıyor (markalarla çalışanların fatura kesmesi için şirket kurması şart) ve geliri de 650 bin lirayı aşmıyorsa tam teşekküllü bir şirket kurmasına gerek kalmayacak.”

650 bin lira sınırı yolda



650 bin liranın altında geliri olanların bankada bir hesap açması ve bu sistemlerden elde ettiği gelirlerin o hesaba yönlendirmesi gerektiğine dikkat çeken Okan Şafak, sözlerine şöyle devam etti:

“Banka otomatik olarak bu hesaba giden gelirlerin yüzde 15’ini kesiyor. Mükellef olarak bizler sadece online şirket kurma tarafında değil bu noktada da Mükellef Lite çözümümüzle girişimcilerin yanında olmaya onları desteklemeye devam ediyoruz. Gelirinizin 650 bin lirayı aşıp aşmadığını kontrol etmek için Mükellef Lite gibi sistemlerden yararlanarak ön muhasebe programına sahip olabilirsiniz. Mükellef Lite özetle girişimcilerin şirket kurmadan finansal süreçlerini yönetmesine ve e-faturalarını kolayca düzenlemesine olanak sağlıyor. Sizin için online banka hesabı açılması, banka entegrasyonunun yapılması, KOSGEB’e girişimcilik ön bilgilendirmesinin yapılması ve çeşitli teşviklerden nasıl yararlanacağınız hakkında bilgilerin verilmesini de yine bu sistem alt yapısı üzerinden elde edebilirsiniz.”

"Tebligat sonrasında değişiklikler olabilir”



Kanunda ayrıca şahsın farklı gelirleri varsa bunun da sorun olmadığını vurgulayan Şafak, “Kanun sadece sosyal medyadan ve uygulamalardan gelen gelirlere düzenleme getiriyor” dedi. Kanun yayınlansa da nasıl uygulamaya koyulacağına dair tebligatın henüz yayınlanmadığına dikkat çeken Şafak, tebligat sonrasında da değişikliklerin söz konusu olabileceğini söyledi.

Öte yandan Mükellef’e ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Okan Şafak, bireysel girişimcilerin Mükellef sayesinde özellikle kapanma dönemlerinde, evden çıkmadan, notere ve ticaret odasına gitmeden şahıs şirketlerini kurabildiklerini belirterek “2019’da kurulan ve şahıs şirketi kurulumu için online olarak tüm işlemleri ve prosedürleri yerine getiren Mükellef, kuruluşundan bugüne 10 binden fazla şirketin kuruluşuna aracılık etti. Hedef, 2022 sonuna kadar 20 bin şirketin online olarak kuruluşunu gerçekleştirmek” dedi.

Bireysel girişimciye A’dan Z’ye hizmet



Tüm hizmetlerini güçlü iş ortaklıklarıyla birlikte hayata geçirdiklerini söyleyen Şafak, “Mükellef olarak iş ortaklarımızla kurduğumuz ilişkilere önem veriyor ve birlikte katma değerli hizmetlere imza atıyoruz.

Banka, e-fatura dönüşümü, muhasebe yazılımları, sanal POS, pazar yeri gibi birbirinden değerli 36 (Akbank, Axa Sigorta, Garanti BBVA, HepsiJet ING, İdeasoft, İyzico, Kolektif House, Logoi Mastercard, Multinet, N11, Param, Paraşüt, Scotty, Sovos Türkiye, Yemeksepeti, vb.) iş ortağımız bulunuyor. İş ortaklarımızla birlikte girişimcilerin hayatını kolaylaştıracak kampanyalar geliştiriyoruz” şeklinde konuştu. Girişimcinin asıl ihtiyacının şirketini kurduktan sonra başladığını belirten Okan Şafak, sözlerine şöyle devam etti:

”Mükellef olarak girişimcinin sadece şirketini kurmasına aracı olmuyor, şirketlerini kurduktan sonra online ön muhasebe programı, e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-Serbest Meslek Makbuzu ve e-Defter hizmeti gibi tüm süreçlerde online olarak hizmet veriyoruz. Kullanıcılarımız sisteme kaydolduktan çok kısa bir süre sonra e-fatura kesebiliyor, giderlerini çok pratik bir şekilde sisteme girebiliyorlar. Ek bir ücret ödemeden e-imzaları kapılarına kadar ulaşırken, ön muhasebe programına sahip oluyorlar. Mükellef’in hizmetleri sadece bununla sınırlı kalmıyor. Sanal ofis kiralamaktan marka tesciline; KOSGEB’in yeni işe başlayacak girişimcilere sunduğu destekten yararlanmak için danışmanlık hizmetinden binlerce noktada indirimli alışveriş yapabilmek ve özel avantajlardan faydalanmak için Mükellef kart hizmetine kadar oldukça geniş bir hizmet sunuyoruz.”

Global pazarlara açıldı



Tüm bunlara ek olarak Mükellef ile sadece Türkiye’de değil ABD’de ve İngiltere’de şirket kurmak isteyen girişimciler de online olarak şirketlerini kurabiliyorlar. Mükellef’in Ağustos 2020’de operasyonlarını daha da büyütmek hedefiyle ABD’de ofis kurduğunu hatırlatan Okan Şafak, “Mükellef olarak global pazarda ofis açmaktan dolayı gururluyuz. ABD’de Mükellef olarak şirket kurma, ön-muhasebe, muhasebe, vergi beyanı konularının yanı sıra müşterilerimizin ofis, posta hizmeti, yetkili temsilcilik ve hukuksal konularda danışmanlık hizmeti sunacağız. Mükellef olarak hali hazırda bir yıldır ABD’de şirket kurmak isteyen girişimcilere şirket kurma hizmeti sunuyorduk, şimdi ABD’de ofis açarak ve başında Apple Pay’den transfer ettiğimiz Ersin Koçal’ın tecrübesiyle sadece Türk girişimciler değil dünyanın her yerinden girişimciler için tüm hizmetlerimizi farklı avantajlarla birlikte sunacağız” dedi.

Onlıne şirket kurmaya yoğun ilgi



Pandemiyle birlikte dijital dönüşümün hızlanmasıyla ortaya çıkan yeni hayat düzeninde Mükellef’e olan ilginin her geçen gün arttığına vurgu yapan Okan Şafak, 2021 yılının ilk 9 ayında kurulan şirket sayısında 2020 yılının ilk 9 ayına göre yüzde 119’luk bir artış olduğunu söyledi. Mükellef üzerinden online şirket kurulumunda en yüksek talebin İstanbul’dan geldiğini ifade eden Şafak, sözlerine şöyle devam etti:

“İstanbul’u sırasıyla İzmir, Ankara Kocaeli ve Bursa takip ediyor. Şirket kurulumundaki yaş aralığında çoğunluk 25-35 yaş aralığında. Bu yaş aralığında şirket kurulumu yüzde 43 iken, bu oranı yüzde 34,9’la 18-24 yaş grubu takip ediyor. Oran olarak düşük olsa da 55 yaş üstü de şahıs şirketini online olarak kurmayı tercih ediyor. Mükellef üzerinden kurulan şirketlerin faaliyet alanlarına bakıldığındaysa son dönemde artan online alışverişlerin de etkisiyle en çok yüzde 37,8 ile kurye ve yüzde 36 ile e-ticaret alanında faaliyet gösteren şirketler olduğu göze çarpıyor. Bunu sırasıyla yazılım, danışmanlık, reklam, tasarım kurulan şirketler ve internet üzerinden gelir elde eden YouTuber, internet fenomenleri takip ediyor.”