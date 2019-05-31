YPS, kauçuk ve metalde katma değeri artıracak

31 Mayıs 2019

Belka Kauçuk’u bünyesine katan YPS Otomotiv, metal ve kauçuğun birleştiği parçaları da üretip katma değerini artırmayı hedefliyor. YPS Otomotiv Genel Müdürü Bekir Girgin, bugüne kadar edindikleri metal işleme deneyimini Belka yatırımıyla birlikte kauçukla birleştirerek katma değeri yüksek ürünler imal edeceklerini söyledi.

Haziran ayında 1 milyon euroyu aşan bir yatırımla yapılan hamurhaneyi devreye alacaklarını belirten Girgin, “Kendi hamurumuzu üreteceğiz. Kauçuk üretiminde önemli olan reçeteyi sizin yazıyor olmanız. Katma değeri üreten de bu” dedi.

Bekir Girgin, hamurhanenin de eklenmesiyle toplam kapalı alanın 5 bin metrekareye çıkacağını aktardı. Belka’nın ürün gamında anti vibrasyon takozlar, contalar, rulman ve radyatör contaları, hortumlar, körükler, şaft rulmanları yer aldığını kaydeden Girgin, “Ürünlerimiz kullanıldıkları yerler için oldukça hassas olan parçalar. Üretimin yüzde 77’sini otomotiv endüstrisine, yüzde 16’sını raylı sistemlere, kalan kısmını da diğer sektörlere veriyoruz. Otomotiv endüstrisinde büyük yan sanayilerle çalışıyoruz ancak ana sanayilere de ürün vermek için çalışmalarımız sürüyor” diye konuştu.

2018'de yüzde 20 büyüdü

Üretimin yüzde 66’sını Almanya, İtalya, İspanya, Fransa, Meksika, İngiltere, Macaristan Avusturya İsveç, Polonya, Amerika, Hindistan, Çin gibi ülkelere ihraç ettiklerini aktaran Bekir Girgin, ihracatı artırarak daha fazla pazarda yer almayı hedeflediklerini söyledi.

Girgin, ayrıca YPS Otomotiv’in 2018 yılının Haziran ayında bakanlıktan tasarım merkezi onayı aldığını kaydetti Global otomotiv endüstrisinde yaşanan daralmadan etkilenmemek için müşteri ağını çeşitlendirdiklerini dile getiren Girgin, “Otomotive yönelik üretimde yüzde 50 Tofaş ağırlığı bulunuyor. Ayrıca Toyota grubu ve Honda’ya da üretim yapıyoruz. Diğer ana sanayilerin tedarikçisi olabilmek için de görüşmelerimiz sürüyor. Ana sanayilere üretim yapan büyük yan sanayilerle çalışıyoruz. Ciromuzu 2018’de 125 milyon liranın üzerine çıkararak yaklaşık yüzde 20 büyüdük. Bu yılki ciromuzu da 125 milyon liranın üzerine taşımayı hedefliyoruz” dedi.