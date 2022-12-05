Ytong, 59 yılda 40 milyon metreküp üretime ulaştı

Yapı malzemesi sektörünün öncü ve yenilikçi şirketi Türk Ytong tarafından 1965 yılında İstanbul’da kurulan 50 bin metreküp kapasiteli fabrikada başlayan Ytong üretimi, 59 yılda 6 fabrikada toplam 40 milyon metreküpe ulaştı. Bu rakam 3,3 milyon ev üretimine eşdeğer. Türkiye, 6 fabrika ile Ytong üreten ülkeler arasında da dünya lideri konumunda. Dilovası Fabrikası’nda yapılan kutlama törenine, Türk Ytong Yönetim Kurulu Başkanı Fethi Hinginar, Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Müdür Tolga Öztoprak, yöneticiler ve fabrika çalışanları katıldı. Türk Ytong Yönetim Kurulu Başkanı Fethi Hinginar, Türk Ytong’un dünyanın en büyük gazbeton üreticileri arasında bulunduğunu hatırlatarak, Türkiye’de 6 fabrikada yılda 2 buçuk milyon metreküp gazbeton üretme kapasitesine sahip olduklarını dikle getirdi.

Bugün 40 milyon metreküp üretime ulaşmalarını tüm Türk Ytong çalışanlarıyla kutladıklarını söyleyen Hinginar, 40 milyon metreküp malzemeyle yaklaşık 3,3 milyon adet konut inşa edilebileceğini belirtti. Bu konutlarda Ytong kullanımı ile elde edilen ısı tasarrufu sayesinde 59 yılda 10 milyar doları aşkın döviz tasarrufu sağlandığına vurgu yapan Hinginar, “Bu rakam gerçekten ülkemiz ve çalışanlarımızla paylaşmamız gereken gurur verici bir başarıdır. Ytong, çevre ve enerji dostu, nefes alan, hafif yapı malzemeleriyle, ülkemizde sağlıklı ve güvenli konutlar inşa edilmesine öncülük ediyor. Bu gurur bizlerin olduğu kadar ülkemizin sanayi üretiminin de bir başarı hikâyesi ve gurur tablosudur” dedi.

“Çağdaş ve modern hayatın ihtiyaçlarına cevap veriyoruz”

Dünya lideri Türk Ytong Yönetim Kurulu Başkanı Fethi Hinginar, Türk Ytong’un faaliyetine başladığı ilk günden itibaren hiç durmadan, ara vermeden, dünyanın ve Türkiye’nin yaşadığı zor günlerde bile üretmeye devam ettiklerini ve yapı sektörüne benzersiz ürünler sunmak amacıyla çalıştıklarını söyledi. Hinginar, en büyük hedeflerinin ülkeye fayda sağlayan ürünler üretmek, Türkiye’deki konut ve yapıların çağdaş, modern, güvenle yaşanabilen, enerji tasarrufu sağlayan mekanlar haline gelmesine yardımcı olacak her türlü yeniliği Türkiye’de sunmak olduğunun altını çizdi. Hedeflerinin, çağdaş ve modern hayatın ihtiyaçlarının neler olduğunu anlayarak, bunlara cevap vermek olduğunu kaydeden Hinginar, şöyle devam etti: “Bugün hala 59 yıl önceki gibi heyecanla, motivasyonla evlerin, ofislerin, okulların, fabrikaların kısaca içinde hayatımızı sürdürdüğümüz tüm yapıların çağdaş bir biçimde oluşması, yapıların en az enerji ile ısıtılmasını sağlamak için çalışıyoruz. Bu hedefler sayesinde pazar lideri ve dünya lideri olmayı başardık. Geleceğe, eğitime, istihdama, ülkemize olan inancımızla yatırım yapmaya devam edeceğiz.”