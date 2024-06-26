'Yük Taksi' uygulamasıyla Avrupa'ya 72 saatte teslimat yapılabiliyor

Eyüp Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Bartık, lojistikteki rekabetin her geçen gün daha da arttığını, şirket olarak işletmelere en aktif ve en yenilikçi çözümleri sunmaya kararlı olduklarını aktardı.

"24 saatte teslimat yapmak da mümkün"

Yük Taksi uygulamasıyla Avrupa'ya kargo taşımacılığına çok farklı bir boyut kazandırdıklarını belirten Bartık, "Lojistikte temel felsefemiz, müşteriye çözüm ortağı olmak... Yük Taksi uygulamasıyla da, müşterinin kapısından aldığımız ürünü varış noktasına aktarmasız ve aracı kullanmadan 72 saat içerisinde teslim etmeyi taahhüt ediyoruz. Kutu ya da palet fark etmez. Süreyi 3 gün olarak belirledik ancak 24 saat içerisinde teslimat yaptığımız çok ülke var" ifadelerini kullandı.

Yıl sonu hedefi: 100 araca ulaşmak

Bartık, işletmelerin bu hizmeti kısa sürede benimsediğini aktararak, "Her arz kendi talebini yaratıyor. Biz bu hizmeti başlattıktan sonra, işletmelerin beğendiği bir model ortaya çıkmış oldu. Sonuçta bütün işletmeler bizim çözüm ortağımız. İşletmelere gümrük işlemleri sırasında da ciddi kolaylıklar sağlayabiliyoruz. Bir araçla başladığımız Yük Taksi'de şu an 50 aracımız var. Yıl sonuna kadar 100 araç kapasitesine çıkmış olacağız" değerlendirmesinde bulundu.