Yüksek teknoloji fırıncılığı ile maliyetleri düşürüyor, israfı önlüyor 

Sabiha TOPRAK

Yüksek teknoloji fırıncılık ile unlu mamuller sektörüne hem zaman hem de maliyet tasarrufu sağladıklarını belirten Toya Makine CEO’su Serdar Yalçınkaya, “İşletmenizin karlılığını sağlayabilmeniz için önce alıcınıza fayda yaratmanız gerekiyor. Toya Makine olarak, şu anda donuk ürün tarafında Bay Bread markası ile yaptığımız üretim süreçlerinde Türkiye'deki fırıncılık sektörünün geleceğini dizayn ediyor ve fırıncılık sektörünü geliştiriyoruz” dedi.



Bay Bread markasına ilişkin bilgi veren Serdar Yalçınkaya, “Bay Bread, katkı maddesi içermeyen doğal ve yerel malzemeler kullanarak geleneksel yöntemlerle ürettiği ürünlerini tüketicilerin beğenisine sunmaktadır. Markamız, stratejik lokasyonlarda açılan yeni mağazaları ile büyürken, deneyimli kadrosu ile marka kimliğini en iyi şekilde yansıtarak "Yeni Nesil Fırıncılık" konseptini hayata geçirmektedir” ifadesini kullandı. Yalçınkaya, “Markamız, klasik fırıncılık anlayışını daha ileriye taşıyan; ekmekten tatlıya, çay ve kahveden dondurulmuş ürünlere uzanan geniş ürün gamına ek olarak, yeni lezzetlere de öncü olmak için çalışmaktadır. Bay Bread, tüm ürünlerini son teknolojiyi kullanarak, gıda mevzuatına ve yüksek kalite kontrol standartlarına uygun hijyenik koşullarda üretmektedir. Türkiye'de bir ilke imza atan imalat modeliyle, ülkemizdeki üretim verimliliğini en yüksek seviyeye ulaştırarak sektörün rekabet gücünü artırmayı hedefliyoruz” açıklamasını yaptı.

Sıcak ve donuk 70 kalem ürün

Yüksek teknoloji fırıncılığın ilk örneğini Kocaeli’ne taşıdıklarını belirten Yalçınkaya, “Bay Bread ekmek ve unlu mamulleri sadece 6 dakika içinde Kocaeli’ndeki fırınlarda yerini alıp, tüketiciye sıcak sıcak ulaşacak. Ekmek, pide, kek, poğaça, tatlı çeşitleri ve 70 kalem ürün, hem sıcak hem de donuk olarak tüketiciye ulaşacak. Tüketiciler ürünleri isterse donuk olarak alıp evinde veya işyerinde de pişirip sıcacık tüketebilecek. Yüksek teknoloji fırıncılığı, hem maliyetleri düşürüyor hem de israfın önlenmesine yardımcı oluyor” diye konuştu.

Üretim teknolojilerinin temelinde mevcut kurulu tesislerin daha ekonomik ve verimli kullanılmasının hedeflendiğini ifade eden Serdar Yalçınkaya, “Tesislerini kurmuş ancak kapasitesini dolduramayan üreticilere ulaşıyoruz. Biz kendi Ar-Ge’mizi yaptığımız, lezzetlerimizi oluşturduğumuz, karışımlarını hazırladığımız ürünlerimizin üretim reçetelerini ve üretim işlerinin kapasitede boşluğu olan üretim tesislerine veriyoruz. Elbette ki ürün kalitesinin kontrolü ve ürün kalite güvencesi markamız tarafından verildiği için tüm bu üretilen ürünler yarı mamul olarak tesisimize geliyor” dedi. Tesislerinde gerekli hijyen ve gıda güvenliği tedbirleri altında mayalandırma, ön pişirme, süsleme ve dekorasyonlar, hızlı dondurma ve paketleme gibi süreçlerin gerçekleştirildiğini söyledi. Yalçınkaya, “Böylelikle mamul deposuna giren tüm ürünler, denetimlerimizden geçmiş olarak mağazalara ve perakende de müşterilere dağıtılıyor” dedi.