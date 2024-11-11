Yüksek teknolojiyle üretim kapasitesini 2 katına çıkaracak

Recep ŞENYURT

Global çelik üreticisi Tos­yalı, üç kıtada yatırım tesisleri de dahil olmak üzere 40’tan fazla tesis ve 15 bin çalışanıyla dünyanın önde gelen çelik üreticilerinden biri olarak küresel iş yapabilme becerisini gerçekleştirdiği yabancı iş ortak­lığını yeni yatırımlarla büyütü­yor. Tosyalı, Japon Toyo Kohan şirketi ile Tosyalı Toyo çatısı al­tında gerçekleştirdiği ekono­mik, sosyal ve kültürel ilişkile­rin gelişmesine de katkı sağlıyor. Bu kapsamda Osmaniye Organi­ze Sanayi Bölgesi tarafından Ja­ponya’nın eski Başbakanı Şinzo Abe anısına iki ülke arasındaki güçlü dostluğun bir simgesi ola­rak inşa edilen Türkiye-Japonya Dostluk Parkı ve Şinzo Abe Anıtı geniş katılımlı bir törenle açıldı.

Tosyalı Toyo, yatırımı devreye alıyor

Açılışın ardından Japonya’nın Türkiye Büyükelçisi Katsuma­ta Takahiko, Tosyalı Toyo fabri­kasını da ziyaret ederek, Tosyalı Toyo Yönetim Kurulu Üyesi Ka­dir Tosyalı ile görüştü. Toyo Ko­han şirketi ile Tosyalı Toyo ça­tısı altında uzun süredir başarı­lı bir iş ortaklığı yürüttüklerini kaydeden Kadir Tosyalı, “Japon dostlarımızla kurduğumuz say­gı, sevgi ve güvene dayalı uzun soluklu ilişkiden aldığımız güç­le, Türkiye’deki en büyük Japon yatırımı olan Tosyalı Toyo fab­rikamızda katma değer yaratan yeni yatırımlara imza atmaya devam ediyoruz” diye konuştu.

Türkiye’nin teneke ihracatı­nın yüzde 70’ini tek başına ger­çekleştiren tesislerde 325 bin tonluk üretim kapasitesini iki katına çıkararak 650 bin ton se­viyesine yükseltmek için baş­lattıkları yatırımlarda sona gel­diklerini aktaran Kadir Tosyalı, “Yeni Tin Free Steel (kalaysız te­neke) üretimini de içeren yakla­şık 200 milyon dolar tutarındaki ilave kapasite artışını bu yıl bit­meden tamamen devreye almış olacağız. Bu yatırımla, yüksek teknoloji ile üretilen dayanıklı ve sağlıklı ambalaj çeliği kapasi­temizi daha da artıracağız. Böy­lece hem Türkiye tarafından it­hal edilmek zorunda olan bazı ürünleri iç pazara sunarak itha­latın önünün kesilmesine ve cari açığın azaltılmasına katkı sağla­yacağız hem de bu ürünlerle kat­ma değerli ihracat kapasitemizi artıracağız” dedi.

Yüksek teknolojiyle üretiyor

2017'de Tosyalı Holding’in, Japonya’nın ve dünyanın lider şirketlerinden Toyo Kohan ile iş birliği kapsamında faaliyete ge­çen Tosyalı Toyo Çelik A.Ş. (Tos­yalı Toyo), Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi’nde 500 bin met­rekare alanda hizmet veriyor. Yıllık 1,2 milyon ton haddeleme kapasitesine sahip olan Tosya­lı Toyo, Türkiye’nin ilk ileri tek­noloji ve yüksek katma değerli yassı çeliğini üretiyor. Ürün ga­mında; teneke, galvanizli, boyalı, soğuk haddelenmiş, asitli-yağ­lı sıcak rulo sac yer alan Tosya­lı Toyo, teneke ürünlerde 1.300 mm genişlikte 0,10 mm kalınlı­ğa, soğuk haddelenmiş diğer de­mir çelik ürünlerinde ise 0,20 mm kalınlığa inebilen Türki­ye’nin tek üreticisi konumunda.

Şerif Tosyalı: Güzel işlere imza atmayı sürdüreceğiz

Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi tarafından Japonya'nın eski Başbakanı Şinzo Abe anısına iki ülke arasındaki güçlü dostluğun bir simgesi olarak inşa edilen Türkiye-Japonya Dostluk Parkı ve Şinzo Abe Anıtı, geniş katılımlı bir törenle açıldı.

Japonya’nın Türkiye Büyükelçisi Katsumata Takahiko, hain saldırı sonucu hayatını kaybeden eski Başbakan Shinzo Abe’yi anmak maksadıyla Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi'nde inşa edilen Shinzo Abe Türkiye ve Japonya Dostluk Parkı’ndaki katkılarından dolayı Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı’ya teşekkür etti.

Osmaniye OSB Yönetim Kurulu Başkanı Şerif Tosyalı da Japonya’nın eski Başbakanı Şinzo Abe’nin Japonya’nın kalkınması ve gelişmesine önemli katkı sağladığını ayrıca Türkiye ve Japonya arasındaki ilişkilerin bugünlere gelmesi için de büyük emek verdiğini kaydetti. Türkiye ve Japonya arasındaki uzun yıllara dayalı köklü ilişki sayesinde sosyal, kültürel ve ekonomik olarak hep birlikte güzel işlere imza atmayı sürdürdüklerini aktaran Şerif Tosyalı, “Japonya ve Türkiye arasındaki ilişkiler çok daha ileriye gidecek” dedi.