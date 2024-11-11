Yüksek teknolojiyle üretim kapasitesini 2 katına çıkaracak
Yatırımlarına hız kesmeden devam eden Tosyalı Toyo, 325 bin tonluk üretim kapasitesini iki katına çıkararak 650 bin ton seviyesine ulaştıracak yatırım kapsamında deneme üretimine başladı. Şirket, 200 milyon dolarlık ilave yatırımla ithalatta önemli bir açığı kapatmayı hedefliyor.
Recep ŞENYURT
Global çelik üreticisi Tosyalı, üç kıtada yatırım tesisleri de dahil olmak üzere 40’tan fazla tesis ve 15 bin çalışanıyla dünyanın önde gelen çelik üreticilerinden biri olarak küresel iş yapabilme becerisini gerçekleştirdiği yabancı iş ortaklığını yeni yatırımlarla büyütüyor. Tosyalı, Japon Toyo Kohan şirketi ile Tosyalı Toyo çatısı altında gerçekleştirdiği ekonomik, sosyal ve kültürel ilişkilerin gelişmesine de katkı sağlıyor. Bu kapsamda Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi tarafından Japonya’nın eski Başbakanı Şinzo Abe anısına iki ülke arasındaki güçlü dostluğun bir simgesi olarak inşa edilen Türkiye-Japonya Dostluk Parkı ve Şinzo Abe Anıtı geniş katılımlı bir törenle açıldı.
Tosyalı Toyo, yatırımı devreye alıyor
Açılışın ardından Japonya’nın Türkiye Büyükelçisi Katsumata Takahiko, Tosyalı Toyo fabrikasını da ziyaret ederek, Tosyalı Toyo Yönetim Kurulu Üyesi Kadir Tosyalı ile görüştü. Toyo Kohan şirketi ile Tosyalı Toyo çatısı altında uzun süredir başarılı bir iş ortaklığı yürüttüklerini kaydeden Kadir Tosyalı, “Japon dostlarımızla kurduğumuz saygı, sevgi ve güvene dayalı uzun soluklu ilişkiden aldığımız güçle, Türkiye’deki en büyük Japon yatırımı olan Tosyalı Toyo fabrikamızda katma değer yaratan yeni yatırımlara imza atmaya devam ediyoruz” diye konuştu.
Türkiye’nin teneke ihracatının yüzde 70’ini tek başına gerçekleştiren tesislerde 325 bin tonluk üretim kapasitesini iki katına çıkararak 650 bin ton seviyesine yükseltmek için başlattıkları yatırımlarda sona geldiklerini aktaran Kadir Tosyalı, “Yeni Tin Free Steel (kalaysız teneke) üretimini de içeren yaklaşık 200 milyon dolar tutarındaki ilave kapasite artışını bu yıl bitmeden tamamen devreye almış olacağız. Bu yatırımla, yüksek teknoloji ile üretilen dayanıklı ve sağlıklı ambalaj çeliği kapasitemizi daha da artıracağız. Böylece hem Türkiye tarafından ithal edilmek zorunda olan bazı ürünleri iç pazara sunarak ithalatın önünün kesilmesine ve cari açığın azaltılmasına katkı sağlayacağız hem de bu ürünlerle katma değerli ihracat kapasitemizi artıracağız” dedi.
Yüksek teknolojiyle üretiyor
2017'de Tosyalı Holding’in, Japonya’nın ve dünyanın lider şirketlerinden Toyo Kohan ile iş birliği kapsamında faaliyete geçen Tosyalı Toyo Çelik A.Ş. (Tosyalı Toyo), Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi’nde 500 bin metrekare alanda hizmet veriyor. Yıllık 1,2 milyon ton haddeleme kapasitesine sahip olan Tosyalı Toyo, Türkiye’nin ilk ileri teknoloji ve yüksek katma değerli yassı çeliğini üretiyor. Ürün gamında; teneke, galvanizli, boyalı, soğuk haddelenmiş, asitli-yağlı sıcak rulo sac yer alan Tosyalı Toyo, teneke ürünlerde 1.300 mm genişlikte 0,10 mm kalınlığa, soğuk haddelenmiş diğer demir çelik ürünlerinde ise 0,20 mm kalınlığa inebilen Türkiye’nin tek üreticisi konumunda.
Şerif Tosyalı: Güzel işlere imza atmayı sürdüreceğiz
Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi tarafından Japonya'nın eski Başbakanı Şinzo Abe anısına iki ülke arasındaki güçlü dostluğun bir simgesi olarak inşa edilen Türkiye-Japonya Dostluk Parkı ve Şinzo Abe Anıtı, geniş katılımlı bir törenle açıldı.
Japonya’nın Türkiye Büyükelçisi Katsumata Takahiko, hain saldırı sonucu hayatını kaybeden eski Başbakan Shinzo Abe’yi anmak maksadıyla Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi'nde inşa edilen Shinzo Abe Türkiye ve Japonya Dostluk Parkı’ndaki katkılarından dolayı Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı’ya teşekkür etti.
Osmaniye OSB Yönetim Kurulu Başkanı Şerif Tosyalı da Japonya’nın eski Başbakanı Şinzo Abe’nin Japonya’nın kalkınması ve gelişmesine önemli katkı sağladığını ayrıca Türkiye ve Japonya arasındaki ilişkilerin bugünlere gelmesi için de büyük emek verdiğini kaydetti. Türkiye ve Japonya arasındaki uzun yıllara dayalı köklü ilişki sayesinde sosyal, kültürel ve ekonomik olarak hep birlikte güzel işlere imza atmayı sürdürdüklerini aktaran Şerif Tosyalı, “Japonya ve Türkiye arasındaki ilişkiler çok daha ileriye gidecek” dedi.