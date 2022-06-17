“Yüksek verimli pompalarla elektrik tüketimi yüzde 4 azaltılabilir”

İleri teknolojisi ile 150 yıldır tüm dünyada pompa sistemlerinde faaliyetlerini sürdüren Wilo, 30’uncu yılını sektör paydaşları, çözüm ortakları ve sektörün önde gelen isimlerinin katılımıyla Esma Sultan Yalısı’nda gala davetiyle kutladı.

Türkiye pazarı için öncelikli hedeflerini gala açılış konuşmasında paylaşan Wilo Türkiye Genel Müdürü Altuğ Arkaya, “Bulunmadığımız yeni iş alanlarına girmek ve Türkiye’nin global organizasyondaki yerini sağlamlaştıracak yatırımlar yapmak, yenilikçi ürün ve hizmetleri pazara sunmak en önemli hedeflerimizdir. Türkiye için, 2022 stratejilerimiz içerisinde özellikle değişim pazarına ağırlık verdiğimizi de belirtmek isterim. Wilo olarak müşterilerimizin bir yandan kısıtlı enerji kaynaklarını daha verimli kullanarak sürdürülebilir gelişime katkıda bulunmalarını sağlarken, bir yandan da tasarruf edebilmeleri için Wilo Enerji Çözümleri hizmetini sunuyoruz” diye konuştu.

Pompaların tüm dünyada enerji tüketiminin yaklaşık yüzde 10’luk kısmına sebep olduğuna dikkat çeken Arkaya, “Mevcut durumdaki pompaların yüksek verimli pompalar ile değişimi sayesinde dünyadaki toplam elektrik tüketimi yüzde 4 azaltılabilir; bu oranın yaklaşık 1 milyar insanın evinde tükettiği elektriğe eş değer olduğunu söyleyebiliriz.” dedi.

Wilo’nun kurulduğu günden bu yana geçirdiği uzun süreçte yerel bir uzmanken dünya çapında bir oyuncu konumuna geldiğini dile getirdi. Bundan 30 sene önce 300 metrekarelik alanda 10-15 kişi ile Erenköy Ethemefendi'de başlayan Wilo Türkiye’nin macerasının her geçen gün daha da istikrarlı bir büyümeyle devam ettiğini kaydeden Arkaya, “Küçük bir ekip ile başlayan yolculuğumuza, bugün itibarıyla 9 bin metrekarelik alana kurulu merkez ofisimize bağlı olarak çalışan ekibimiz, yetkili satıcılarımız ve servislerimiz ile birlikte Türkiye genelinde yaklaşık 1000 kişilik geniş bir aile ile devam ediyoruz. Ancak bunun yakın gelecekte bize yetmeyeceğini ve büyüme planlarını hızlandırmamız gerektiğini hissediyor ve görüyoruz” diye konuştu.

“Suyu korumayı da kendimize görev edindik”

Türkiye’nin, Wilo Gruba bağlı en önemli ülkelerden biri olduğunu belirten Wilo Grup Kıdemli Başkan Yardımcısı Jens Dallendoerfer ise “Wilo Türkiye, Wilo Grubu'nun en önemli iştiraklerinden biri. Wilo Türkiye, geçtiğimiz 30 yıl içinde sürekli olarak gelişti ve yükselişini aralıksız sürdürdü 30. yılımızda da yeniden Türkiye’de sektör lideri konumuna geldi. Bu gelişim bize gösterdi ki, Wilo Türkiye, yalnızca Türkiye pazarına hitap etmenin çok daha fazlasını yapabilir. Bu potansiyeli değerlendirmek, Wilo Türkiye’yi sadece Türkiye değil çevredeki ülkelere de hizmet edebilecek bir üretim merkezine dönüştürmek için yatırımlarımızı artırmayı planlıyoruz. Konumu sayesinde Türkiye her zaman önemli bir rol oynayacak ve biz de bundan yararlanmak istiyoruz. Böylece hem Türkiye hem de dünyada Wilo'nun büyük potansiyele sahip Türkiye'deki başarı öyküsünü devam ettireceğiz. Geçtiğimiz 30 yıl boyunca bu yolculukta bize eşlik etmiş olan ve bugün geleceği inşa etmek üzere bizimle çalışan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ederim” açıklamalarında bulundu.