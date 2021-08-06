Yükselen Çelik, net kârını yüzde 956,7 oranında artırdı

Vasıflı çelik üreticisi Yükselen Çelik, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklama ile 2021 yılı ilk yarı finansal sonuçlarını paylaştı.

Buna göre Yükselen Çelik, ilk yarıda net kârını yüzde 956,7 artışla 3 milyon TL’den 31,7 milyon TL’ye çıkardı. Böylece şirket, net kâr tutarını 2020’nin aynı dönemine göre yaklaşık 10,5 katına çıkardı.

Şirketin FAVÖK seviyesinde geçen yıla göre yüzde 569,6 artış gerçekleşirken, FAVÖK büyüklüğü 6,9 milyon TL’den 46,2 milyon TL’ye ulaştı. Şirketin ilk yarıyıl cirosu ise yüzde 218,3’lik artışla 239,7 milyon TL’ye ulaştı.

Kapasite 4 katına çıkarıldı

Yükselen Çelik tarafından verilen bilgiye göre, yılın ikinci yarısında da şirketin faaliyetlerinde ve satış gelirlerinde büyümenin devam etmesi bekleniyor. Şirket tarafından geliştirilen tescilli ürün sayısında 3 yıldır istikrarlı artış sürerken, yeni ürün geliştirme ve tescil işlemleri de devam ediyor.

Halka arz gelirlerinden ayrılan 19,6 milyon TL tutarındaki yatırımların, 09.07.2021 tarihi itibarıyla tamamlanmasıyla birlikte yüzde 300 kapasite artışı elde edilerek kapasite 4 katına çıkarıldı.

Yenilenen makine ve ekipmanlarla birlikte tek vardiyalı olarak yıllık 65 bin ton ve üç vardiyalı olarak yıllık 100 bin tona kadar çelik işleme kapasitesine ulaşıldı.

“Hedeflerimizi büyüterek adım atıyoruz”

2021 ilk yarıyıl sonuçlarını değerlendiren Yükselen Çelik CEO’su Barış Göktürk, “Şirketimiz faaliyete geçtiği ilk günden bu yana büyümemizi sürdürüyoruz. Yükselen Çelik olarak her geçen gün pazar payımızı artırırken, yükselen büyüme ivmemizle Türkiye vasıflı çelik sektörünün öncü şirketlerinden olmaya devam edeceğiz. Yılık ilk yarısında gösterdiğimiz güçlü performans ile geçen yılan göre net kârımızda yüzde 956,7 oranında ciromuzda ise yüzde 218,3 oranında artış gerçekleştirdik. Hedeflerimizi büyüterek adımlarımızı atıyoruz.” diye konuştu.