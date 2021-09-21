Yükselen Çelik’ten ek yatırım kararı
Yükselen Çelik, aldığı ek yatırım kararı ile 60 milyon lira tutarında yeni yatırım gerçekleştirecek. Bu yatırım sonucunda yeni çelik servis merkezini faaliyete geçirecek olan şirket, kapasitede yüzde 100’lük artış sağlayacak.
Türkiye’nin önde gelen vasıflı çelik üreticileri arasında yer alan Yükselen Çelik, sürdürülebilir büyüme hedefleri doğrultusunda yatırımlarına devam ediyor.
2019’un son çeyreğinde gerçekleşen halka arzı ile büyümesi ivme kazanan Yükselen Çelik, 17 Eylül 2021 tarihli Yönetim Kurulu’nda ek yatırım kararı aldı.
Şirket, büyüyen ticaret hacmini desteklemek adına Kocaeli (KOBİ) Organize Sanayi Bölgesi’nde yeni bir çelik servis merkezi kurarak yüzde 100 civarında ek bir kapasite artışı sağlamayı planlıyor.
Bu yatırım için 60 milyon TL bütçe ayıran şirket, gelecek 3 yıl içinde yeni çelik servis merkezinin yapımını tamamlayarak faaliyete geçirmeyi planlıyor. En geç 2024 yılı itibarıyla faaliyete geçirecek yeni çelik servis merkeziyle birlikte şirket, kapasitede yüzde 100’lük artış sağlayacak.