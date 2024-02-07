Yunanistan’a ihracat fırsatı: ‘Alüminyum şişe’ üreticileri aranıyor!

Türkiye’nin dünyada en tanınmış e-ihracat platformu TurkishExporter’a her gün yüzlerce ihracat fırsatı gelir ve bu fırsatların tamamı aynı gün üretici ve ihracatçı firmalarla buluşmak üzere ithalatçılar sekmesinde yayına girer. Her gün sayısız ülkeden ithalat ilanları yayınlayan bu platforma bugün Yunanistan’dan bir ilan geldi.

Bu kapsamda Yunanistan’da çeşitli ürün hatlarıyla üretim yapan ithalatçı firma, dünya ticaretinin buluşma noktası TurkishExporter’a bıraktığı ilanla Türkiye’den alüminyum şişe satın alacağını belirtti.

Yunanistan’dan yazan ithalatçı ile temas kuracak olan TurkishExporter kurumsal üyeleri doğrudan ilan üzerinden teklif sunabilir. İlk kez platformu kullanacak firma ise platformun mobil uygulaması olan Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek üyelik başvurusu yapabilir.

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