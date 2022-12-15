Yunanistan'da emlak yatırımı için son fırsat

Yunanistan emlak piyasasında yatırıma konu olan üçüncü ülke vatandaşlarına oturma izni verilmesine ilişkin rejim değişikliği kararını önümüzdeki günlerde açıklamaya hazırlanıyor.

Vesta Global Kurucu Ortağı Teuta Narazan, Yunanistan’ın Golden Visa mülk edinim yolu için yatırım tutarının 250 bin Euro’dan 500 bin Euro’ya çıkarmaya hazırlandığını belirterek, “Yunan hükümeti bu değişiklikle, Yunanistan emlak piyasasını yerel halk için daha uygun hale getirmeyi hedefliyor. Bu hareketin amacı, yeni çiftlerin ve hanelerin daha fazla satın alma seçeneğine sahip olması için uygun fiyatlı gayrimenkul stokunu artırmak. Şu an hali hazırda devam eden işlemler ve yeni yılın ilk zamanlarına kadar yapılacak başvurular 250 bin Euro üzerinden olacak. 250 bin Euro’nun %25'ini yani 62 bin 500 Euro’sunu avans olarak ödeyip başvuru yapan kişiler ücret değişikliğinden etkilenmeyecek. Bu yüzden isteyenlerin ellerini çabuk tutarak başvuru yapmalarında fayda var” dedi.

Golden Visa almak isteyenlere önerilerde de bulunan Narazan, “Yunanistan’da 2021 sonundaki kanun değişikliğinden önce yaşanan yığılmalar sebebi ile süreçler çok uzuyor. İlgilenenlerin hemen başvurup en azından kanuni süreçleri başlatmaları ve yatırımlarını seçmeleri gerekir, tüm bu işlemler online olarak da yapılabiliyor” açıklamasında bulundu.