Yünsa, 24,5 milyon liralık temettü dağıtacak

Yünsa, 2021 yılı olağan genel kurul toplantısını hissedarlarının katılımıyla gerçekleştirdi. Şirketin 2021 yılı faaliyetlerinin değerlendirildiği toplantıda üst yönetim ekibi paydaşlarla bir araya gelerek Yünsa’nın 2021 yılı performansı ve gelecek dönem planları ile ilgili soruları yanıtladı.

Yeni yönetim kurulu üyelerinin seçildiği genel kurul toplantısında ayrıca yönetim kurulu başkanlığı görevini devreden Metin Özdemir’e teşekkür plaketi verildi. Yünsa Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini ise aynı zamanda şirketin Genel Müdürlüğü görevini de yürüten Mustafa Sürmegöz oldu.

Konuya ilişkin açıklama yapan Mustafa Sürmegöz, şirketin 2021 yılı olağan genel kurul toplantısını gerçekleştirdiklerini ve başarılı bir faaliyet yılını daha hep birlikte geride bıraktıklarını söyledi.

2019 yılından bu yana Yünsa Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüten Metin Özdemir’in görevi, bugün itibarıyla kendisine devrettiğini kaydeden Sürmegöz, “Metin Bey artık yönetim kurulumuzda yer almasa da iş birliğimiz ve dostluğumuz aynı güzel çizgide devam edecek. Görev süresi boyunca tecrübeleri, uzmanlığı ve vizyonu ile Yünsa’ya çok değerli katkılarda bulunan Metin Bey’e şirketimize vermiş olduğu hizmetler için şahsım ve tüm çalışma arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum.” dedi.

“Yatırımlarımızı hızlandıracağız”

Yünsa’nın 2021 yılında yakaladığı büyüme ivmesinin yeni faaliyet döneminde artarak devam edeceğini belirten Sürmegöz, Yeni dönemde rekabette avantaj sağlayacak, üretim süreçlerinde verimliliği, esnekliği ve kaliteyi artıracak yatırımlara hız vereceğiz. 2022 yılında net satışlarımızda üç kat, net karımızda ise yaklaşık dört kat büyüme elde ederek yıl sonunda 1 milyar TL ciro, 100 milyon TL’nin üzerinde net kâr rakamına ulaşmayı hedeflediğimizi bu senenin başında açıklamıştık. Bu hedefimizi gerçekleştirme yolunda hızla ilerliyoruz. Bu ivmeyle devam edersek sene başında açıkladığımız kârlılık hedefini çok daha önce gerçekleştirebileceğimize inanıyorum.” diye konuştu.

Genel kurulda alınan karar ile 2022 yılında pay sahiplerine 24,5 milyon TL temettü dağıtılacağını bildiren Sürmegöz, “Her fırsatta ifade ettiğim gibi, Yünsa yönetimi olarak, başta çalışanlarımız ve hissedarlarımız olmak üzere tüm paydaşlarımız için değer yaratma gayesiyle çalışıyoruz. 2022 yılında 24,5 milyon TL temettü dağıtacağız. Zor dönemleri birlikte atlatıyoruz, güzel günleri de birlikte kutlayacak ve başarılarımızın sonuçlarını hep birlikte paylaşacağız." ifadelerini kullandı.