Yünsa, dünya ordularının üniforma ihalelerine talip

Mehtap HALICI

Türk ordusunun yanı sıra Amerikan ordusuna da askeri kumaş üreten Yünsa, dünya ordularının giyimine talip oldu. Türk ve Amerikan ordusuna kumaş üretimi yaptıklarını belirten Yünsa Genel Müdürü Mustafa Sürmegöz, global bir Türk markası olarak işlerinde hızlı büyüdüklerini söyledi. Yünsa’nın Çerkezköy’de yer alan toplam 200 bin metrekareye varan üretim tesislerine yönelik saha ziyaretinde, şirketin yatırımları, faaliyetleri ve gelecek planları anlatıldı.

Deniz, hava, kara olmak üzere Türkiye’deki bütün askeri ihalelere katıldıklarını, sadece iş kaliteleriyle değil kapasiteleriyle de 50’den fazla ülkenin ihtiyacını karşıladıklarını ifade eden Sürmegöz, 2019 yılında Sabancı Holding’den satın aldıkları Yünsa’ya bugüne kadar 10 milyon euro’luk yatırım yaptıklarını söyledi.

Şirketi satın almadan sonraki büyüme hedeflerine dikkat çeken Sürmegöz, şöyle devam etti: “Biz her zaman Türkiye’deki bütün askeri ihalelere katıldık. Şimdi dünyadaki tüm askeri ihalelere talibiz. Bütün dünyadaki ülkelerin ordularına talibiz.”

Yılda 8 milyon metre kumaş dokuma ve yılda 4 bin 500 ton iplik üretim kapasitesine sahip olduklarını ifade eden Sürmegöz, 2025’te 12 milyon metrenin üzerine çıkarak Avrupa’da lider olmayı istediklerini belirterek, “Şu anda zaten Avrupa’da önemli bir yerdeyiz. İlk üçteyiz. 2030 yılında da dokuma kumaşta 20 milyon üretimle dünya lideri olmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Boyahaneye 2.8 milyon euro yatırım

Üst segment yünlü kumaş üreticilerinden olan Yünsa’nın entegre tesisinde yer alan boya işletmelerine yaptığı 2.8 milyon euro’luk yatırımla boyahaneyi tamamen yenilediklerini anlatan Yünsa Genel Müdürü Mustafa Sürmegöz, üretim hattına yönelik yatırımlarına devam ettiklerini ve şirketin rekabet gücünün artmasını sağlayacak boya, apre ve dokuma alanlarında faaliyet gösterdiklerini söyledi. Yünsa’nın, yaptığı yatırımlarla üretim kalitesini yükseltirken su ve enerji tüketiminde de tasarruf sağladığına da dikkat çeken Sürmegöz, endüstri 4.0 altyapısına uygun şekilde yenileme yatırımlarına ağırlık verdiklerini ifade etti.