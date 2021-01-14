Yünsa, makine parkına 4 milyon euro yatırım planlıyor

Geliştirdiği yenilikçi ürünleriyle 50’den fazla ülkeye ihracat yapan yünlü kumaş üreticisi Yünsa, pandemi yılı 2020'de de yatırımlarını sürdürdü.

Üretim maliyetleri, faaliyet ve finansman giderleri yönetimindeki çevik uygulamaları sayesinde 2020’yi bir önceki yıla göre daha iyi kapattıklarını söyleyen Yünsa Genel Müdürü Mustafa Sürmegöz, 2021’de yatırıma devam edeceklerini kaydetti. Pandeminin küresel etkilerine rağmen, yılın ikinci yarısında hızlandıklarını belirten Sürmegöz, 2020 yılında yaklaşık 2 milyon euro tutarında yatırım gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Zor bir dönemi kârlılıkla geride bırakmalarının da etkisiyle 2021 planları için harekete geçtiklerine dikkat çeken Sürmegöz, “Bu yıl içinde kademeli olarak 4 milyon euro yatırım planlıyoruz. Rekabette Yünsa’ya avantaj sağlayacak boya ve apre işletmelerindeki yenilemeler ve endüstri 4.0 altyapısına uygun teknoloji yatırımlarına öncelik vereceğiz. Bu yıl üçüncü çeyrekten itibaren Yünsa olarak pandemi öncesi gerçekleştirdiğimiz üretim rakamlarına ulaşmayı, hatta üzerine çıkmayı hedefliyoruz.” dedi.

"Kârlı büyümemizi sürdürmeyi hedefliyoruz"

Sürmegöz, “Geçtiğimiz yıl stratejilerimizi gözden geçirdik, sağlam sermaye yapımız ile finansal verimliliğe odaklandık. Yeni ortaklık yapısı ile birlikte şirketimizin birikmiş yatırım planlarını hızlı bir şekilde hayata geçirmeye başladık. Mevcut yapımızı çok daha çevik bir hale dönüştürdük. Yeni yılda da bu çevik yapımızı kaybetmeden kârlı büyümemizi sürdürmeyi hedefliyoruz. Ayrıca yurtdışında oluşabilecek fırsatlara karşı da radarlarımız açık. Sektörümüzle ilgili yan alanlara yönelik araştırma ve fizibilite çalışmalarımız sürüyor.” diye konuştu.