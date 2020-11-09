Yünsa, üçüncü çeyrekte net kârını 10 kat artırdı

09 Kasım 2020

Avrupa’nın en büyük entegre yünlü kumaş üreticilerininde Yünsa, 2020 yılı üçüncü çeyreğine ait finansal sonuçlarını açıkladı. Bugün itibarıyla 50’den fazla ülkeye ihracat yapan Yünsa, pandemiye rağmen yılın ilk dokuz ayında brüt kâr marjını önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık 7 puan artırarak yüzde 23’e çıkardı.

Yılın üçüncü çeyreğine iat finansal sonuçları değerlendiren Yünsa Genel Müdürü Mustafa Sürmegöz, yılın ilk dokuz ayında 244 milyon TL ciro elde ettiklerini söyledi. Söz konusu dönemde üretim maliyetleri, faaliyet ve finansman giderleri yönetimindeki uygulamalarının başarılı sonuçlar verdiğine dikkat çeken Sürmegöz, kumaşta kalite kaybına yol açan üretim hatalarını önleyen ve kendilerine Kaizen Ödülü kazandıran projenin katkısının da olduğunu ifade etti.

Bu gelişmeler sayesinde pandemiye rağmen Yünsa’nın net kârının geçen yılın aynı dönemine göre 10 kattan fazla artarak 11,2 milyon TL’ye ulaştığı bilgisini veren Sürmegöz, 2019’daki devirden sonra Yünsa’nın hızla büyüdüğünü, yukarı yönlü seyreden rakamların başarıyı kanıtladığını aktardı.

"Hedef, 2021'e güçlü bir başlangıç yapmak"

Pandeminin sektörde hem yurt içi hem de yurtdışı pazarlarını eklediğini anlatan Sürmegöz, "Ancak biz yatırımlarımıza planlandığı şekilde devam ettik. Pandeminin etkisiyle meydana gelen kapasite kullanım oranımızdaki düşüşü fırsata çevirdik ve rekabet üstünlüğümüze katkı sağlaması için makine parkımızda teknolojik odaklı yenilemeleri uygulamaya aldık. Ar-Ge çalışmalarımız, inovatif ürünlerimiz önümüze yepyeni fırsatlar çıkarıyor. Esnek, teknolojiyi iş süreçlerinin merkezine alan, müşteri odaklı anlayışımız bize başarılı iş sonuçları getiriyor. Kârlılıkta kaydettiğimiz artış da doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Hedefimiz yılı da aynı şekilde kârlı kapatarak 2021’e güçlü bir başlangıç yapmak.” dedi.

Yünsa olarak üst segment ve yenilikçi ürünleriyle Türkiye’yi globalde başarıyla temsil ettiklerine dikkat çeken Sürmegöz, yıllık 4 bin 500 ton kamgarn iplik üretme ve 10.5 milyon metre kumaş dokuma kapasitesine sahip olduklarını açıkladı. Antiviral, su itici, UV korumalı, kendi kendini temizleyen gibi özelliklerde kumaşların yanı sıra paraşüt kumaşı gibi stratejik öneme sahip ürünlerinın de bulunduğunu söyleyen Sürmegöz, Yünsa'nın 47 yıldır hem Türkiye’de hem de dünyada uluslararası markalara ürün sağladığını vurguladı.