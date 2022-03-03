Yünsa'dan 26 milyon lira net kar

Yünsa Genel Müdürü Mustafa Sürmegöz, yıl boyunca operasyonel verimliliği ve karlılığı artırmak için bir dizi stratejik aksiyon aldıklarını belirterek, "Sistemli ve odaklı çalışmalarımız sonucunda Şirketimizin brüt kârını geçen yıla göre yüzde 52 artışla 101,5 milyon liraya çıkarırken brüt kar marjımızı da 7 puan daha iyileştirerek yüzde 30'a yükselttik. Net karımızı yüzde 164 artırarak 26 milyon lira seviyesine çıkarmayı başardık." ifadelerini kullandı.

2022 yılında şirketin büyüme ve karlılık performansını artırarak sürdürmeyi hedeflediklerini aktaran Sürmegöz, şöyle devam etti:

"İhracat pazarlarındaki belirsizlik ortamının da giderek azalmasıyla, net satışlarımızda yaklaşık üç kat, net karımızda ise yaklaşık dört kat büyüme hedefliyoruz. Yıl sonunda 1 milyar lira ciro, 100 milyon liranın üzerinde net kar rakamına ulaşma hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

Sürmegöz, şunları kaydetti:

"2022 yılı yatırımlarımızı hızlandıracağımız bir yıl olacak. Rekabette Yünsa’ya avantaj sağlayacak, üretim süreçlerinde verimliliği, esnekliği ve kaliteyi artıracak boya kazanı yatırımları için anlaşmalarımızı tamamladık ve bu sene içinde devreye alıyoruz. Bir seferde doğru üretim oranlarımızı artırarak, su ve enerji sarflarımızı azaltmayı, daha sürdürülebilir prosesler geliştirmeyi ve Yünsa’ya maliyet avantajı sağlayarak rekabet gücümüzü artırmayı planladığımız bu yatırımımıza paralel olarak boya işletmemizdeki otomasyon seviyemizi de yükseltiyor ve karanlık boyahaneye bir adım daha yaklaşıyoruz. 2020 yılında başladığımız dokuma tezgahlarımızı yenileme çalışmalarımıza da hızla devam ediyoruz. Ayrıca, yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanarak kendi enerjimizi üretmek üzere bir GES yatırımını da hayata geçirmeyi planlıyoruz."

Geçtiğimiz günlerde Yünsa’nın hakim ortağı Sürmegöz Tekstil Yatırım AŞ'de yapılacak hisse devri için Ziraat Katılım ile imzalanan anlaşma hakkında bilgi vereren Sürmegöz, şöyle devam etti:

"Bu hisse devri Yünsa’nın geleceğine olan inancımızı ve güvenimizi de göstermektedir. Yünsa köklü temellere sahip ve potansiyeli çok yüksek bir şirket. Şirketimize, çalışanlarımızla birlikte sahip olduğumuz bilgi birikimimize ve teknolojik altyapımıza güveniyoruz. Önümüzdeki dönemde artan iş hacmimizle birlikte ekiplerimizi de genişletiyoruz. Allah’ın izniyle başta çalışanlarımız ve tüm paydaşlarımız için değer yaratmaya ve yarattığımız değeri hep birlikte paylaşmaya devam ederek sürdürülebilir bir başarı hikayesi yazmak istiyoruz."