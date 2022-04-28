Yünsa'dan 55 milyon liralık net kar

Yılın ilk üç ayında 226 milyon TL satış hasılatı açıklayan şirket, ciro bazında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 335 büyürken, 2021 yılının son çeyreğine göre ise yüzde 45 oranında büyüme elde etti.

İlk çeyrekte 81 milyon TL FAVÖK rakamına ulaşan Şirket’in FAVÖK marjı ise yüzde 36 oldu. Sergilediği başarılı finansal performansla net kârını 55 milyon TL’ye çıkaran Yünsa, böylece ilk üç aylık dönemde geçen seneki toplam net kârını ikiye katlamış oldu.

Yünsa Genel Müdürü Mustafa Sürmegöz, geride bıraktıkları iki yılın tekstil sektörü için zorlu bir dönem olduğunu belirterek, hayatın normale dönmeye başlamasıyla başta ana ihracat pazarları olmak üzere tüm pazarlarda taleplerde toparlanma yaşandığını belirtti.

Sürmegöz, "Yılın ilk çeyreğinde metre bazında satışlarımız geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık 2,5 kat arttı. Bu talep artışının önümüzdeki dönemde de devam etmesini bekliyoruz. Birinci çeyrekte 226 milyon TL satış hasılatı elde ederek geçen seneki toplam ciromuzun yaklaşık yüzde 70’ine üç ayda ulaşmayı başardık. 2022 yılı için koyduğumuz 1 milyar TL ciro hedefimizi gerçekleştirme yolunda emin adımlarla yürüyoruz." diye konuştu.

Sürdürülebilir kârlılık hedefiyle hayata geçirilen stratejik planların şirketin iş sonuçlarına yansıdığını ifade eden Sürmegöz, "Operasyonel verimliliğimizi ve kârlılığımızı bir üst seviyeye çıkarmak için stratejik ve hedef odaklı planlarımız doğrultusunda hareket ediyoruz. Bu çalışmalarımızın karşılığını da finansal sonuçlarımızda net bir şekilde görüyoruz." ifadelerini kullandı.

"Yatırımcılarımız da Yünsa’nın potansiyelini görüyor"

Sürmegöz, bu çeyrekte, net karlarını geçen seneki toplam karın iki katına çıkartarak 55 milyon TL’ye ulaştıklarını vurgulayarak, "Bu ivmeyle devam edebilirsek sene başında açıkladığımız kar hedefine inşallah daha önce ulaşabileceğimizi düşünüyorum." değerlendirmesini yaptı.

Tüm çalışanlarıyla birlikte sürdürülebilir bir başarı öyküsü yazmak hedefiyle çalıştıklarını aktaran Sürmegöz, şunları kaydetti:

"Bu başarılı sonuçlar, bütün ekip arkadaşlarımın aynı hedefi sahiplenerek özveriyle çalışmalarının eseri. Biz, şirketimize ve çalışanlarımızla birlikte sahip olduğumuz bilgi birikimimize güveniyoruz. Yatırımcılarımız da Yünsa’nın potansiyelini görüyor ve bize de güveniyorlar.

Yünsa olarak finansal performansımızı daha da ileriye taşıyarak yatırımcılarımızın bu güvenine layık olmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz ve Allah’ın izniyle yarattığımız değeri hem çalışanlarımızla hem de yatırımcılarımızla hep birlikte paylaşacağız. Bu vesileyle başta çalışma arkadaşlarım olmak üzere tüm çalışanların 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü ve İslam aleminin mübarek Ramazan Bayramı’nı canıgönülden kutluyor, hayırlara vesile olmasını diliyorum."