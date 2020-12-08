Yünsa’dan cilde bakım yapan kumaş

Sağlıklı beslenme trendinin simgesi haline gelen avokado, kumaşlarda da yer almaya başladı. Avrupa’nın önde gelen yünlü kumaş üreticilerinden Yünsa, yaptığı açıklama ile tekstile inovasyon katan ürünlerine bir yenisini daha eklediğini ve Türkiye’nin ilk avokado yağı katkılı yünlü kumaşını ürettiğini duyurdu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yünsa Genel Müdürü Mustafa Sürmegöz, teknolojiyi yakından izlediklerini ve sektördeki değişime öncülük ettiklerini söyledi. “Sektör olarak modanın ve trendin başladığı yerdeyiz” diyen Sürmegöz, bu nedenle Yünsa’nın Ar-Ge ile inovasyonu her zaman önde tuttuğunu vurguladı.

AvoCare ismi verdikleri kumaşın bu yaklaşımla ortaya çıktığını, teknolojiyi üretime yansıttıklarını kaydeden Sürmegöz, şunları söyledi: “Yünsa’da Ar-Ge ve Ür-Ge ekiplerimizin çalışması sonucu ortaya çıkan AvoCare apre projesini başarıyla uyguladık. Üretim hattındaki teknolojik altyapımız sayesinde yünlü kumaşa avokado yağını nüfuz ettiriyoruz. Yünsa’nın 2020-2021 koleksiyonuna giren AvoCare kumaşlarla sektöre avokado içerikli doğal yumuşaklık sağlayan ürünler kazandırdık. Aynı zamanda çevreci üretime imkan veren AvoCare kumaşlarımız, avokado yağının doğal etkileri sayesinde cilde bakım da yapıyor."