Yunus Parkları: Turisti otelinden çıkaran az sayıda tesisten biriyiz

06 Aralık 2019

Mehmet KAYA



Yunuslara eziyet edildiği ve eğitimlerinde zor kullanıldığı yönünde açılan kampanyaların Avrupa’da ciddi bir pazarı bulunan bu alanda Türkiye’nin ağırlığının artmasının ardından ortaya çıktığını söyleyen Gökalp, yunuslara yönelik iddiaların gerçek dışı olduğunu söyledi. Gökalp, eğitimin ödül ile yapıldığını, yunusların doğal ortamdan yakalanmadığını, ithal hayvanlar olduğunu söyledi. Yunusların zekaları ve duygusal yapıları nedeniyle zor kullanılmasının da sözkonusu olamayacağını belirten Gökalp, “2 metre boyunda, 500 kilo bir hayvandan söz ediyorsunuz. Bu hayvanla engelli çocuğu 5 metrelik havuzda yüzdürüyorsunuz. Zor kullandığınız, dövdüğünüz bir hayvanla bunu nasıl yaptırırsınız. Zor kullanarak yunuslarla çalışmak mümkün değil.” dedi.



Ankara’da bir grup gazeteciyle bir araya gelen Halil Cenk Gökalp, yunus parklarının turizm ve sağlık açısından iki fonksiyonu bulunduğunu belirtti. Türkiye’deki kurulu parkların turizm açısından ziyaretçilerinin yüzde 98’inin yabancı turistler olduğunu ve 2019 sezonunda 1 milyon kişiye eriştiklerini belirten Gökalp, “Her şey dahil sisteminde, turisti otelinden dışarı çıkaran birkaç aktiviteden biriyiz. Turizmde kişi başına harcamayı artırabilecek alanlar bunlar. Turizmdeki kişi başına harcama tutarının düşüklüğü sorununun çözümlerinden biri” diye konuştu.

Parkların ikinci fonksiyonunun sağlık turizmi olduğunu belirten Gökalp, otizmli ve diğer beyin sağlığı sorunlu çocuklar ile engelli çocukların yunuslarla birlikte yüzmesinin bazı hekimler tarafından tavsiye edildiğini söyledi. Bilimsel bir kanıt ortaya koyan araştırmalar yapılmadığı için “terapi” kelimesini kullanmaktan kaçındıklarını ancak gerek bu işlemi yapan kişilerin geri dönüşlerinden, gerekse Almanya gibi bazı ülkelerden doktor tavsiyesiyle gelen ziyaretçilerden dolayı olumlu sonuçları gözlemlediklerini belirtti.

Toplantıya katılan TODEV-Türkiye Otistiklere Destek ve Eğitim Vakfı Başkanı Tolga Gökçe de hem kişisel, “Böyle açıklamaları otizmle ilgili vakıflardan, derneklerden pek duyamazsınız ama hem kişisel, hem de çevremdeki kişilerden yunuslarla yüzmenin yararlarını gözlemlediğimiz için yararlı diyebiliyoruz” dedi.

Halil Cenk Gökalp, Türkiye’ye son dönemde Avrupa’dan çok sayıda sağlık amaçlı ziyaretler gelmesinin ardından, Avrupa kaynaklı kampanyalar açıldığını belirtti. Gökalp, “Kesinlikle eziyet ve kötü muamele yok ve mümkün değil. Bu konuda tesisleri açmaya hazırız. Ayrıca kamudan yunus ve deniz memelilerine yönelik bir mevzuat oluşturulmasını da istiyoruz” dedi.