Yürekli Kağıt, ArdEcoTrade ile Avrupa’da büyüyecek

ZEHRA ORUÇ GÜLTAŞ

İstanbul'un 1960'lı yıllardaki basım merkezi Cağaloğlu'da matbaalardan çıkan atık kağıdı toplayarak geri dönüşüm sektöründeki faaliyetlerinin temelini atan Yürekli Kağıt San. ve Tic. AŞ, bu alandaki ihracatçı kimliğini Romanya'da kurduğu şirketle pekiştirdi. Yürekli Kağıt San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Yürekli, kağıt grubunda Avrupa standartlarında (EN 643) üretim yapan firmanın 2018 yılında Romanya'nın başkenti Bükreş'te kurduğu Ard Ecotrade Srl adındaki dış ticaret firması ile Avrupa’daki büyüme stratejisini güçlendirdiklerini söyledi. 2021 yılı sonu itibariyle Ard Ecotrade Srl Bükreş’ te yerleşik, mülkiyeti kendisine ait olan 7 bin metrekarelik tesisini hizmete alırken, bu yılın haziran ayı itibari ile tüm yatırım ve lisans süreçlerini tamamlayarak, entegre bir endüstriyel atık yönetimi kabiliyeti kazandı.

Ercan Yürekli, Yürekli Kağıt’ın Ard Ecotrade Srl firması ile atık toplama ve ayrıştırmada Romanya’nın en büyük yatırımları arasına girdiklerini açıkladı. 60 yıllık tecrübeyle Avrupa atık toplama sektöründe Türkiye’nin gururu olduklarını söyleyen Ercan Yürekli, Türkiye atık kağıt ihracatının yarısından fazlasını kendilerinin yaptığını belirtti. Yürekli Kağıt olarak 15 yılı aşkın süredir 3 kıtada 12 ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerinden bahseden Yürekli, “Yurtdışı yatırım ve tesisleşme projelerimiz ile geri dönüşüm ürün gamına yeni ürünler kattık. Romanya iştirakimiz Ard Ecotrade Srl tehlikeli ve tehlikesiz tüm atık kategorilerinde; karton, kağıt, plastik tüm atıkların toplanması, ayrıştırılıp kalitelerine uygun şekilde geri dönüşüm firmalarına, üreticilere yarı mamul ve hammadde olarak ulaştırılması misyonunu yerine getiriyor. Bu sayede hem ekonomiye hem de doğayı korumaya ve karbon salınımını azaltmaya katkıyı sağlıyor” dedi.

Doğu Avrupa’da tesisleşmeye gidecek

“Amacımız tüm atık kodlarını içeren lisansı ile entegre atık yönetim hizmeti sunmak ve geri dönüşüm faaliyetlerini kendi bünyesine katmak” diyen Ercan Yürekli, mevcut balyalama ve endüstriyel kırma makinaları ile açıldığı gün Romanya’nın en büyük teknik kapasitesine sahip tesis konumuna ulaştıklarını, 2023 yılı sonuna kadar aylık 5 ila 7 bin ton arası bir kapasiteye ulaşmayı hedeflediklerini bildirdi. Yürekli, “Hedefimiz Romanya’da kısa vadeli olarak sektörde ilk 3 arasına girmek. Orta vadede Romanya’da farklı şehirlerde en az iki tesis yatırımı planlıyoruz. Uzun vadede ise Doğu Avrupa’ da birkaç ülkede de tesisleşme planımız var” dedi.