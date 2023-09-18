Yurtdışından döndü, et üretim çiftliğini Şanlıurfa'ya kurdu

Yurt dışından Türkiye'ye dönen genç girişimci Bedir Çelik, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunca (TKDK) sağlanan destekle Şanlıurfa’da hayalindeki kırmızı et üreten tarımsal işletmeyi kurdu. TKDK'dan yaklaşık 2,5 milyon lira proje bedeli çıktığını dile getiren Çelik, "Bunun yüzde 70'ine kadarlık kısmını hibe olarak aldık ve inşaatımız geçen yıl ağustos ayında bitti.

Ziraat Bankasından hayvan kredisine başvurduk. Yaklaşık 120 hayvan aldık. Küçükken aldığımız hayvanları besleyip büyütüyoruz. Bir kısmını kesime gönderirken yerine yenilerini alıyoruz. İleride bu sayıyı artırmayı hedefliyoruz. Daha önce yurt dışında yaşıyordum. Böyle bir çiftlik kurmak uzun zamandır hayalimdi, TKDK destekleriyle bunu sağladık. Çiftlik kurmak için Şanlıurfa’ya döndüm” diye konuştu.

Çelik, Tarıma Dayalı İhtisas Besi OSB’de çok sayıda boş çiftlik parseli olduğunu, bunlarının yatırımcıları beklediğine işaret ederek, “Yatırımcıların buradaki boş arazilerde yeniden çiftlik yapmaları, burayı canlandırmaları hem şehrin hem de ülkenin ekonomisine çok büyük katkı sağlayacaktır.

Yatırımcılara da yeni bir gelir kapısı oluyor” dedi. Hayvanların bakımı, temizliği ve kesimi konusunda sıkıntı çekmediklerini ifade eden Çelik, yetişmiş hayvanları satmak için alternatiflerinin çok olduğunu aktardı. Tarım ve gıda sektörlerinin sürdürülebilir modernizasyonuna katkı sağlamak ve kırsal alanların kalkınmasına destek olmak için uygulanan IPARD fonları 2011’de Türkiye’de de kullanılmaya başlandı. İşletmelerin tamamının AB standartlarında üretim yapmasına katkı sağlanıyor.