Yusen İnci Lojistik, 2020’nin ilk 5 ayında 2 bin ton hava kargo elleçlemesi gerçekleştirdi

17 Haziran 2020

BARIŞ SEDEF/İSTANBUL

İnci Holding ve Yusen Logistics ortaklığında sektörde birçok noktaya hava kargo taşımaları yapan Yusen İnci Lojistik, COVID-19 öncesi hava kargo taşımalarında önemli bir ivme yakaladı. Bu süreçte 2020’nin ilk çeyreğinde iş hacmi bakımından firma olarak yüzde 40 büyüme kaydettiklerini ifade eden Yusen İnci Lojstik Hava Kargo Ülke Müdürü Ulvi Türkben, “COVID-19 hava kargo taşımalarımızı ve müşterilerimizi elbette tüm dünyayı olduğu gibi çok ciddi olarak etkiledi. Nisan ve Mayıs aylarında hacimlerimizde yüzde

40 civarı bir azalma yaşadık” dedi. Havacılık sektörünün COVID-19 pandemisiyle birlikte büyük bir düşüş yaşadığını söyleyen Türkben, “Baktığınızda hava kargo taşımalarının yüzde 60’a yakınlık kısmı yolcu uçaklarıyla yapılıyor. Yolcu uçaklarının yüzde 65’inin park halinde kaldığı bir süreçte hava kargo taşıma kapasitesinde de en az yüzde 30 azalma yaşandığını söyleyebiliriz. Hem kapasitedeki azalma hem de yolcunun da kalmamış olması hava kargo fiyatlarını da oldukça etkilemiş durumda. Bu süreçte neredeyse iki katına yaklaşan fiyat artışları yaşandı” diye konuştu.

Yusen İnci Lojstik Hava Kargo Ülke Müdürü Ulvi Türkben

Bu süreçte kargo uçaklarının ülkeler için stratejik bir gereklilik olarak ortaya çıktığına işaret eden Türkben, “Hızlı şekilde tedarik edilmesi gereken gıda ve medikal ihtiyaçlarının temin edilmesinde alternatifi yok diyebiliriz. Bence hava kargo taşımacılığının önemi bu pandemi sürecinde insanlar tarafından da daha iyi anlaşılmış durumda olacaktır” ifadelerini kullandı. Yusen Logistics olarak dünya sıralamasında ilk 15 içerisinde yer aldıklarına dikkat çeken Türkben, “Firmamızın başlıca faaliyet alanları ise, hava kargo, denizyolu, karayolu, depolama, yurt içi dağıtım, tedarik zinciri yönetimi ve inovatif müşteri bazlı çözümlerden oluşuyor” şeklinde konuştu. Tekstil, perakende, elektronik, otomotiv sektörlerinde yaşanan düşüşlerin lojistik ihtiyaçlara yönelik talepleri azalttığına değinen Türkben, “Bu süreçte bize biraz da olsa nefes aldıran sektörler gıda ve medikal malzeme sektörleri oldu” dedi.

46 ülke 500 lokasyonda faaliyet gösteriyor

Yusen Logistics olarak 46 ülke 300 üzeri şehir ve 500 civarı lokasyonda kendi ofisleri ve depoları aracılığıyla hizmet verdiklerine değinen Türkben, “Bunların dışında bulunmadığımız lokasyonlarda ise partnerlerimiz ile çalışıyoruz. Herhangi networke üye değiliz zira kendimizin geniş ve sürdürülebilir network kapasitesinin oldukça yeterli olduğunu düşünüyoruz. Networklerde genellikle işi en ucuz fiyatı veren acenta alıyor mantığı işliyor” diye konuştu. Hava kargo alanında önceliklerinin her zaman insan kaynağı ve sonrasında ise dijital alt yapı yatırımları olduğunu söyleyen Türkben, “Yusen Vantage adını verdiğimiz kargo takip sistemimize büyük bir altyapı yatırım yaptık, yüklemelerimizi tamamen dijitale taşıdık, müşterilerimizde çok yakında bu sistemin faydalarını görmeye başlayacaklar. Gümrük, taşıyıcılar ve müşterilerin aynı platform üzerinde dijital olarak tüm işlemlerini uzaktan gerçekleştirecekleri günler çok yakın görünüyor artık” şeklinde konuştu.

“UÇAKLARA VERİLEN SLOT PROBLEMİNİ ORTADAN KALTI”



Yeni Havalimanı projesinin hava kargo sektörünün önündeki en büyük engel olan uçaklara verilen slot problemini ortadan kaldırdığını dile getiren Türkben şunları söyledi: “Ayrıca yeni havalimanı fiziki olarak da büyüme avantajı yaratmıştır. Bizde yeni havalimanında kargo ofisimiz ile yerimizi alarak açıldığımız günden bu yana faaliyetlerimizi sorunsuz bir şekilde sürdürmekteyiz. Havayollarının çeşitlenmesi bize yeni ulaşılabilir destinasyonlar, ek kapasite ve daha rekabetçi fiyatlar sağlayacak olup sektöre dinamizm getirecektir. Unutulmamalıdır ki havayolları için bir havalimanının sadece çok büyük olması onun kullanışlı olduğu anlamına gelmez. Diğer havayollarının gelişinin hızlandırılması için Türkiye’nin turizminin gelişmesi, dış ticaretinin artması, havalimanında uygulanan fiyat tarifelerinin makul düzeylerde ve rekabetçi olması önemli başlıklardır. Küresel rekabetteki en önemli unsurların başında maliyetler geldiği için atılan her adımda maliyetleri azaltacak tedbir alınmalıdır.”