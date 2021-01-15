Yüzde 104 büyüyen Armut, 3 yeni ülkeye açıldı

Armut.com pandemi nedeniyle zorlu geçen 2020 yılında büyümeye devam etti ve yılı yüzde 104 üzerinden geçen iş hacmi (GMV), yüzde 54 net gelir büyümesiyle kapattı. 2020 yılı sonu itibarıyla 5 milyon müşteriye ve 670 bin hizmet verene ulaşan şirket, hizmet ihtiyaçları için en çok tercih edilen platformlar arasında yer aldı.

Armut'tan yapılan açıklamaya göre, pandemiye rağmen yurt dışı yatırımlarına devam eden ve Avrupa liderliğini hedefleyen şirket, global markası HomeRun ile Polonya, Çekya ve Macaristan pazarlarına da girerek bulunduğu ülke sayısını İngiltere, Romanya, Mısır ve Suudi Arabistan’la beraber 8’e çıkardı. HomeRun taleplerine bakıldığında bu sene yüzde 81’lik bir büyüme gözlenirken, hizmet veren sayısı da yüzde 141 arttı.

Dezenfeksiyon ve cam balkon rekor kırdı

Verilen bilgiye göre, evde geçirilen zaman arttıkça, evle ilgili ertelenen planlar da hayata geçirildi. 2020’de “cam balkon” talepleri yüzde 70'lik büyüme ile rekor kırdı. Dezenfeksiyon ve ofis temizliği gibi hijyen ağırlıklı hizmetler de mart ayından itibaren Armut’ta en çok talep edilen hizmetler haline geldi.

Öte yandan Armut, artan talebin de etkisiyle 2020 yılında ekibini yüzde 30 büyütürken 8 farklı milletten 100 çalışana ulaştı.

Online hizmetler rağbet gördü

Açıklamada görüşlerine yer verilen Armut kurucu ortağı Erol Değim, “2020, tahmin edilmesi zor, farklı tüketici davranışlarıyla karşılaştığımız bir yıl oldu. Zorluklara rağmen, Armut’un yaptığı ürün ve teknoloji yatırımları sayesinde kullanıcılarımızın en az temasla hizmet ihtiyaçlarına çözüm olabildiğimizi gördük. Ev hizmetleri alanındaki liderliğimizi pekiştirirken aslında yeni birçok alanda da Armut’un çok hızlı büyümesine tanık olduk. Pandeminin ve evde kalmamızın etkileri Armut hizmetlerinde de kendini gösterdi. Bu yıl açılan yeni hizmetler arasında online hizmetler, büyük ölçüde yer aldı. 'Online psikolog', 'online yoga dersi', 'online matematik' ve 'online İngilizce özel ders' gibi yeni açılan hizmetlerin yanı sıra 'psikolog, güzellik ve sağlık' kategorileri de hızlı bir büyüme gösterdi." dedi.

Yılın en hızlı teklifi 4 saniyede geldi

Teknolojiye yaptıkları yatırımlar sayesinde saniyeler içinde hizmet verenlerle buluşmanın mümkün olduğuna dikkat çeken Değim, en hızlı taleplere şu örnekleri verdi: "Armut üzerinden yapılan bir 'çamaşır makinesi tamiri' talebi, oluşturulduktan sadece 4 saniye sonra ilk teklifini aldı. En hızlı 4 teklif alıp tamamlanan talep ise 24 saniyede 'iPhone tamiri' oldu. En hızlı teklif seçimi, 18 saniyede 'psikolog' hizmeti için gelen talepler arasında gerçekleştirildi."