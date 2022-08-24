Yüzde 60 ihracata çalışan Hatboru, 60 ülkeye uzanıyor

İSO İkinci 500 listesinde 392’nci sırada yer alan Hatboru, Antakya Organize Sanayi Bölgesi’ndeki tesislerinde ürettiği spiral kaynaklı çelik borular ile plastik ve çelik sondaj borularını 3 kıtadaki 60 ülkede pazara sunuyor. Yüzde 60 ihracata çalışan şirket, ayrıca petrol, gaz ve sıcak su kuyularında kullanılan çelik çekme borularının ithalatı ve ticaretini yapıyor.

Yönetim Kurulu Başkanlığını Mehmet Kılıçlar’ın, yönetim kurulu üyeliklerini ise Sıddık Önlen ve Zahir Kılıçlar’ın üstlendiği Hatboru’nun Satış ve Pazarlama Müdürü Sezai Tatar, son dönem çalışmaları ve hedefleri hakkında bilgi verdi.

Hatboru’nun 2021 yılı üretimden satışlar cirosunun yaklaşık 539 milyon 792 bin lira, ticari satışlar cirosunun 147 milyon 439 bin lira ile toplamda 687 milyon 231 bin lira olduğunu aktaran Tatar, “Firmamız bu cirolar ile her yıl olduğu gibi bu yıl da İSO İkinci 500 'de yerini almıştır” dedi. Antakya OSB’de 25 bin metrekaresi kapalı olmak üzere 100 bin metrekarelik tesislerinde üretim yaptıklarını, yaklaşık 400 kişiyi istihdam ettiklerini bildiren Tatar, “Firmamız 3 spiral kaynaklı çelik boru hattı ve 2 çelik sondaj borusu üretim hattına sahiptir. Bu imalat hatları ile üretim kapasitemiz 250 bin ton/yılı bulmaktadır” bilgisini verdi.

Tatar, ürünleri ve kalite sistemleri hakkında şunları söyledi: “Firmamız spiral kaynaklı çelik boru üretimi ile plastik ve çelik sondaj borusu imalatı yapmaktadır. Ayrıca petrol, gaz ve sıcak su kuyularında kullanılan çelik çekme borularının ithalatını ve ticaretini gerçekleştiriyoruz. Ürettiğimiz spiral kaynaklı borular, petrol boru hatları, gaz dağıtım hatları, temel kazıkları, endüstriyel boru ağı, çelik yapılar, yüksek sıcaklıktaki suyun taşınması alanlarında kullanılmaktadır.”

Ürünlerinin yüzde 60‘ını ihraç ettiklerini açıklayan Tatar, “Firmamız proje bazlı satış yaptığından dünyanın her yeri pazar olarak ilgi alanımızda yer almaktadır. Halihazırda 3 kıta, 40 ülkeye ulaşmış durumdayız. Orta vadede yurt dışında yeni bir fabrika kurulumu ile ilgili planlama yapmaktayız. Ürettiğimiz borular hacmi fazla olduğundan navlun konusu ciddi bir maliyet oluşturmakta müşteri memnuniyeti açısından doğru zamanda doğru yerden ürünlerimizin teslimini sağlamak öncelikli hedefimizdir” diye konuştu.

“Yüksek hammadde fiyatları sektörde daralmaya neden oluyor”

Sektörün son yollarda tüm sektörler gibi pandemi koşullarından etkilendiğine dikkat çeken Tatar, şu değerlendirmeyi yaptı: “Bu süre zarfında hammadde fiyatlarındaki dalgalanmalar sektörü derinden etkiledi ve etkileri hala devam etmektedir. Hammadde fiyatlarının hala istenilen seviyede olmaması sebebi ile ülkelerin alt yapı yatırım projeleri ya askıya alındı ya da müteahhitler tarafından bekletildi. Bu da sektörde ciddi bir daralmaya sebebiyet vermektedir. Bu sıkıntıların aşılması için hükümetlerin bu projelere yönelik fiyat güncellemelerini ve desteklerini artırmaları gerekmektedir.”

Tescillenmiş üç adet patentimiz var

Ar-Ge ve Ür-Ge çalışmalarına da değinen Tatar, şunları kaydetti: “Firmamız bünyesinde oluşturulmuş Ar-Ge ve Ür-Ge bölümlerimiz var Ar-Ge bölümümüz imalat sırasında ihtiyaç duyulan imalatları planlayıp hayata geçirmekte. Ür-Ge bölümümüz ise daha verimli üretim için gerekli makine ve ürün tasarımlarını gerçekleştirmektedir. Hatboru olarak tescillenmiş üç adet patentimiz mevcuttur.