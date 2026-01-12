Z GYO halka arzı tamamlandı: 2,94 kat talep toplandı

Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayımlanan açıklamaya göre, Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. liderliğindeki konsorsiyum aracılığıyla gerçekleştirilen halka arzda, 7-8-9 Ocak 2026 tarihlerinde talep toplama işlemleri yapıldı. Bu kapsamda satışa sunulan 84,5 milyon TL nominal değerli B grubu payların yatırımcılara dağıtımı gerçekleştirildi.

Halka arz sürecinde yurt içi bireysel yatırımcılar tarafından tahsisatın 2,03 katına karşılık gelen 85,57 milyon TL nominal değerli talep toplanırken, yurt içi kurumsal yatırımcı kategorisinde ise tahsisatın 3,85 katı düzeyinde, 162,48 milyon TL nominal değerli talep geldi. Böylece toplamda 248,05 milyon TL nominal değerli talep ile halka arz büyüklüğünün yaklaşık 2,94 katı talep toplandı.

Z GYO paylarının halka arzında 1 TL nominal değerli payların halka arz fiyatı 9,77 TL olarak belirlenirken, bu fiyat üzerinden halka arz büyüklüğü 825,6 milyon TL olarak gerçekleşti.

Halka arz kapsamında, 84,5 milyon TL nominal değerli paylar 431 bin 279’u yurt içi bireysel, 101’i yurt içi kurumsal olmak üzere toplam 431 bin 380 yatırımcıya dağıtıldı.