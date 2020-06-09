Zade Vital, COVID-19 Güvenli Üretim Belgesi aldı

09 Haziran 2020

Helvacızade Grubu yemeklik bitkisel sıvı yağ markası Zade Yağları’nın üretildiği Zade Rafinasyon Tesisleri ile ikinci COVID-19 Güvenli Üretim Belgesi’ni almaya hak kazandı.

Türk Standartları Enstitüsü (TSE) uzmanlarının yürürlüğe koyduğu “COVID-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu” kapsamında verilen TSE COVID-19 Güvenli Üretim Belgesi”ne Türkiye’de kendi alanında ilk layık görülen firma Zade Vital oldu. Şirketlerin hijyenik üretim standartlarının uygunluğunu ölçümleyen kılavuz niteliğindeki bu belge, şirketlerin hijyen ve sanitasyon uygulamalarını değerlendiriliyor.

Uluslararası kalite belgesi; çalışanlara COVID -19 testinin yapılması, insan sağlığına uygun üretime teşvik edilmesi, korunma ve kontrol önlemleri yönetimi, eğitim, atık yönetimi ve hijyenik bir şekilde sosyal ve ortak kullanım alanları gibi pek çok kriterin değerlendirilmesiyle veriliyor.

Geçtiğimiz yıllarda hijyen ve sanitasyon yönetim standardı kapsamında Türkiye’de ve dünyada sektöründe belge alan ilk kuruluş olan Zade Vital, böylelikle COVID-19 salgını sürecinde de “TSE COVID-19 Güvenli Üretim Belgesi”ne layık görülerek bir ilke daha imza attı. İnsan hatasından bağımsız üretim yapan Zade Vital İlaç Üretim ve Zade Bitkisel Yağ Rafinasyon Tesisleri 18 farklı kalite ve sistem belgesiyle de tüm paydaşlarını korumaya ve korunmaya yönelik hijyen uygulamalarını hayata geçirdi.

Sağlıklı yaşam alanında Türkiye’deki ilk marka

“COVID-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu” kapsamındaki COVID-19 Hijyen ve Sanitasyon denetimlerinden başarıyla geçerek 19. kalite belgesine sahip olan Zade Vital, güvenilir ve hijyenik üretim koşullarına uygunluğunu belgelendirildi. Türkiye’de bu belgeye sektöründe layık görülen ilk firma olarak büyük bir başarı elde etti. En son teknoloji kullanılarak inşa edilen ve Avrupa’nın en büyük yumuşak kapsül üretim tesisleri konumunda bulunan Zade Vital İlaç Üretim Tesisleri, ürünlerini uluslararası GMP (İyi üretim uygulamaları) standartlarında üretiyor. Tesislerden çıkan her bir ürün çalışması İyi Tarım Uygulamaları (GAP-Good Agricultural Practices) ve İyi Laboratuvar Uygulamaları (GLP-GoodLaboratory Practices) çerçevesinde yürütülüyor. Zade Vital, bugün Amerika dahil olmak üzere 15 ülkede ürünleriyle Türk tohumlarının şifasını taşıyor.