Zade Vital DİJİSAG 2026’da göz doldurdu: Yeni ürünler büyük ilgi gördü
Zade Vital, İstanbul’da düzenlenen DİJİSAG 2026 Kongresi’nde yenilikçi ürünleriyle sağlık profesyonellerinin odağına yerleşti.
Takviye edici gıda sektörünün önde gelen markalarından Zade Vital, DİJİSAG 2026 Kongresi’nde dikkat çeken bir performans sergiledi. İstanbul’da gerçekleştirilen organizasyonda, markanın yeni lansman ürünleri eczacı ve hekimlerden yoğun ilgi gördü.
Bilimsel yaklaşım ön planda
Bacacı Yatırım Holding bünyesinde faaliyet gösteren Zade Vital, kongrede bilimsel temelli ürün portföyüyle öne çıktı.
Pazarlama İcra Kurulu Üyesi Pelin Erkıralp, ürünlerin fonksiyonel fayda ve kalite odaklı geliştirildiğini vurguladı.
Özellikle çörek otu yağı, omega 3, koenzim Q10 ve selenyum içeren Lipero serisi ön plana çıktı.
Bromelain içerikli ürünler ve farklı kapsül yapısıyla Ceramides de lansmanın öne çıkan yenilikleri arasında yer aldı.
Zade Vital Genel Müdürü Hakan Keleş, kongrenin sektör açısından önemine dikkat çekti.
Keleş, etkinliğin sağlık profesyonelleriyle doğrudan iletişim kurma ve sahadan güçlü geri bildirim alma fırsatı sunduğunu belirtti.