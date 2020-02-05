Zade Vital, İspanya ile AB pazarına adım attı

05 Şubat 2020

Mustafa Kemal ÇOLAK

Konya merkezli Helvacızade Grubu’nun markası Zade Vital, İspanya’daki 2 yıllık izin sürecini tamamlayarak Avrupa Birliği pazarına da adım attı. ABD dahil 15 ülkeye ihracat gerçekleştiren Zade Vital Genel Müdürü Taha Büyükhelvacıgil, “Bu yıl ABD ve AB pazarlarının katkısı ile ihracatta yüzde 100 büyüyeceğiz” dedi. Konya’da 135 yıllık ticari yaşamı bulunan Helvacızade Grubu’nun 7 yıl önce adım attığı bitkisel sağlık ürünleri pazarında faaliyet yürüten Zade Vital'e bugüne kadar 40 milyon Euro’luk yatırım gerçekleştirdiklerini kaydeden Büyükhelvacıgil, “Çörek otu ürünlerimiz en rekabetçi yönümüz. Sözleşmeli tarım ile 2 bin aileye dokunuyoruz” diye konuştu. Konya’da 135 yıl önce temelleri atılan Helvacızade Grubu’nun, faaliyet yürüttüğü üç farklı iş kolu içinde en yenisi veya başka bir deyişle en son girdiği alan sağlık sektörü oldu. Bugüne kadar gerçekleştirilen 40 milyon Euro’luk yatırım ile Türkiye’de olduğu kadar global arenada da yüksek performans gösteren Zade Vital ile Helvacızade Grubu, bu yıl önemli bir hamle bekliyor. İki yıl süren ruhsat izninin tamamlanmasıyla birlikte İspanya, Zade Vital’in AB ülkeleri içinde adım attığı ilk pazar oldu. AB’de bu yılla birlikte artacak satışlar ile ihracatın yüzde 100 oranında yükseltilmesi planlanıyor.

Kurumsal aile şirketiyiz



Konya merkezli Helvacızade Grubu’nun, 135 yıllık ticari yaşamı bulunuyor. Grubun yönetim kurulu başkanlığını Tahir Büyükhelvacıgil, CEO’luk görevini Dr. Mevlüt Büyükhelvacıgil yürütüyor. Gıda Grubu Kadir Büyükhelvacıgil, uzun dönemli iş sahası olan distribütörlük ve dağıtım faaliyetleri Serhat Büyükhelvacıgil sorumluluğunda yönetiliyor. Sağlık ürünleri alanının genel müdürü Taha Büyükhelvacıgil, “Aile şirketiyiz. Ancak kurumsal aile şirketiyiz” diyor.

Dördüncü kuşak tarafından yönetiliyor

Ticaret ile iş yaşamına başlayan, bitkisel yağ üretimi ile sanayiciliğe adım atan Helvacızade, 7 yıl önce ‘global marka yaratma’ stratejisi çerçevesinde sağlık ürünleri sektörüne yatırım yaptı.

Zade Vital, sağlıklı yaşam ürünleri alanı için oluşturuldu. Şirketin amacı, Türkiye’nin dünyada sayılı ülkeler arasında bulunduğu bitki çeşitliliğinden yararlanarak, sağlık destek alanında söz sahibi bir marka yaratmak olarak belirlendi. Bugüne kadar 40 milyon Euro’luk yatırıma imza atıldı.

Ülkenin kaynaklarından, iyi üretim uygulamaları standartlarında, sağlıklı ve güvenilir yaşam ürünleri imalatı ve pazarlaması ailenin ticari yaşamdaki dördüncü kuşağının önderliğinde sürdürülüyor.

Bir aile şirketi olan Helvacızade Grubu’nun sağlık kanadı genel müdürlüğü koltuğunda K. Taha Büyükhelvacıgil oturuyor. Zade Vital Genel Müdürü K. Taha Büyükhelvacıgil, “Tarladan eczaneye’ misyonuyla pazara sunduğumuz sağlıklı yaşam markası Zade Vital, ülkemizin farklı bölgelerinde yetişen ve etkinlikleri bilimsel olarak kanıtlanmış tıbbi bitkilerini katma değerli, ye- nilikçi sağlıklı yaşam ürün- lerine dönüştürüyor” diyor.

Endemik bitkilere odaklandı

Türkiye bilindiği gibi bir endendemik bitkiler cenneti. Toplam 11 bin 707 çeşit bitki bulunuyor. Bu rakamın 3 bin 150 adedi endemik bitkilerden oluşuyor, yani yalnızca Türkiye topraklarında yetişen türleri kapsıyor.

Bu güçlü potansiyel, Zade Vital’in de rekabetteki en büyük gücünü oluşturuyor. Halihazırda 80 endemik bitkiden yararlandıklarını söyleyen Taha Büyükhelvacıgil, “Hedefimiz, 2 bin türe kadar bitkiye ulaşarak, faaliyetlerimizde, ürünlerimizde kullanmak” diye konuşuyor. Türkiye’nin büyük bir bitki potansiyeli olduğunu söyleyen Büyükhelvacıgil, “Amacımız doğal bitki örtüsünü gözeterek faaliyet yürütmek. Kontrollü, sözleşmeli tarım ile ilerliyoruz. Doğada olanı doğada bırakıyoruz” diyor.

Üç yıl içinde 200 bitkiye ulaşacağız

Vitamin, diyet ve bitkisel ürünler pazarında 32 ülke, toplam tüketimin yüzde 80’ini gerçekleştiriyor. İlk sırada korumacı önlemlerle (ruhsat alma süresi çok uzun süreçte yürüyor) pazarını yerli üretici lehine kurgulayan Çin, yıllık 24.1 milyar dolarlık büyüklük ile açık ara önde. İkinci sırada 17.9 milyar dolar ile ABD yer alıyor. Japonya 10.8 milyar dolar ile üçüncü sırada. Halihazırda ABD ile birlikte 15 ülkeye gerçekleşen ihracat, Zade Vital’in toplam satışlarının yüzde 20’sine derk geliyor. İspanya pazarında 2 yıldır yürütülen ruhsat izninin alınması, markaya AB kapısını açtı. Zade Vital Genel Müdürü Taha Büyükhelvacıgil, “Amacımız ihracatta yüzde 100 büyümek. Bu noktada ABD pazarındaki etkin pazarlamamız da bize yardımcı olacak. İç pazarda yükselecek performansımız ile de bu yıl 3 haneli büyüme göstereceğiz” dedi. Büyükhelvacıgil, “Ege Üniversitesi İlaç Geliştirme ve Farmakokinetik Araştırma-Uygulama Merkezi ve gerek kendi Ar-Ge merkezimiz bünyesinde, sayısı 50’yi bulan bilim insanı kadromuzla hizmet üretiyoruz. 2023'e kadar Türkiye’de yetişen 200 bitkiyi daha ürünlerimizde kullanıp iç ve global pazara sunacağız” dedi.