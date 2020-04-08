Zade Vital üretimi 3 vardiyaya çıkardı

08 Nisan 2020

İbrahim ÇİÇEKÇİ

KONYA - Dünyanın bugüne kadar yaşadığı en büyük salgınlardan COVID-19 yayılımını sürdürüyor. Henüz net bir tedavi şekli bulunamayan hastalığa karşı uzmanlar bağışıklık sisteminin güçlendirilmesine dikkat çekiyor. Takviye sağlık ürünleri de bağışıklık sisteminin güçlendirilmesine önemli katkılar sunuyor.

Türkiye’nin bu sahadaki yüksek kapasiteli üreticilerinden Zade Vital, Sağlık Bakanlığı lisanslı ve GMP standartlarında Konya’daki tesislerinden takviye ürünleri imalatı gerçekleştirirken, İstanbul’daki merkezinden de satış ve pazarlama faaliyetlerinde bulunuyor.

Avrupa pazarına İspanya’dan adım atan, ABD’de de ciddi satış rakamlarına ulaşan Zade Vital, dünyaca ünlü tıp adamı Prof. Dr. Mehmet Öz ile yaptığı işbirliği ile de adından söz ettirdi.

DÜNYA Gazetesi’ne açıklamalarda bulunan Zade Vital ve Helvacızade Grubu’nun CEO’su Dr. Mevlüt Büyükhelvacıgil,bağışıklığı dengelemek için şu anda pazarda en çok tercih edilen ürünlerden birinin, çörekotu yağı olduğunu ifade etti.

GMP standartlarında üretim

Klinik çalışmalarda da etkisi kanıtlanmış olan çörek otunun, sağlıklı besin desteği kategorisinin lokomotif olduğunu ve Corona salgınından sonra ise ürüne olan talep arttığını dile getiren Dr. Mevlüt Büyükhelvacıgil “Bağışıklık sistemimizi dengede tutabilmek bu dönemde çok önemli. Düzenli bir yaşam, sağlıklı beslenme ve düzenli egzersizin yanı sıra eksik kalan vitamin ya da mineral ihtiyaçlarımız için besin desteklerinden faydalanabiliriz. Besin destekleri de burada devreye giriyor. Bunun dışında önemli bir konu ise hijyen. Ürünlerimiz GMP yani, iyi üretim uygulamaları standartlarında üretiliyor. Konya’daki Zade Vital İlaç Üretim Tesislerimizde besin desteklerimizi ilaç standardında üreterek toplum sağlığına güvenle destek oluyoruz. Bu konuda bilinçlenmeye başlayaninsanlarımız artık bu özelliğe daha çok dikkat edecek” dedi.

Satış hacmi 3 kat arttı

Özellikle bağışıklığı güçlendirmeye destek olan ürünlerinde satış hacimlerinin 3 katı kadar arttığını dile getiren Büyükhelvacıgil, “Artık 3 vardiya çalışmaya başladık. İstihdamımıza da 25 yeni arkadaşımızı ekledik. Türkiye’de koronavirüs vakalarının gözükmesi ile taleplerde artışımız sürüyor. Çörek otu yağının dışında, C vitamini ve çinko içeren Sambucus (karamürver ekstresi), Probiyotik daily ve üst solunum yolu enfeksiyonlarında kullanılan yüzde 100 doğal nazal sprey Nigefix için pazarda yüksek bir talep var. Zade Vital ürün taleplerinde, şuanda yüzde 10’luk bir artış var. En çok talep gören ilk 3 ürün ise sırasıyla Zade Vital Çörek Otu Yağı, Zade Vital Nigefix Nazal Sprey ve Zade Vital Sambucus. Marka şu anda ek vardiya uygulaması ile üretim kapasitesini artırmış durumda. Zade Vital ayrıca çalışmaları sürmekte olan C vitamini, Sambucus ve Multivitamin efervesanları ile Sambucus şurubunun da çalışmalarını hızlandırarak eczaneler aracılığı ile pazara sunmaya başladı” diye konuştu.

Dr. Büyükhelvacıgil, yıllık 1 milyar kapsül üreten Konya’daki tesislerinin Avrupa’nın en yüksek kapasiteli ilaç üretim tesisi olduklarını belirtti.

"ABD'de talep giderek artıyor"

15 ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerini ve ABD’de ciddi bir pazar payına doğru ilerlediklerini dile getiren Mevlüt Büyükhelvacıgil “İhracat kanadımızda 15 farklı ülkeye ve geçen yıldan bu yana ABD pazarına ürünlerimizi sunuyoruz. ABD’de Amazon kanalıyla da ulaşılabilen Zade Vital ürünlerine artan bir talep bulunuyor. Son 20 günde bu talepler iyice artmış durumda. Mart başından itibaren ülkemizde de olduğu gibi ABD’de de çörekotu yağı, sambucus ve çinko taleplerinde büyük bir artış gözlemledik. Talepteki ana merkez noktası bağışıklığı dengelemeye ve vücut direncini artırmaya yönelik ürünlerin tercih edilmesi” dedi.

Mehmet Öz de ‘Zade Vital’ dedi



Marka ABD’de yaşayan ve dünyaca ünlü doktorlardan Prof. Dr. Mehmet Öz’le de işbirliği içerisinde. ABD’nin en çok takip edilen doktoru olan Mehmet Öz ile alanında uzman isim Doç. Dr. Halit Yerebakan, Zade Vital’in güvenilirliğini ve faydalarını dünyaya aktardı.